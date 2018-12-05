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    Санжар спростував чутки про можливе працевлаштування у «Маріуполі» чи «Зорі»

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    Роман Санжар - Санжар спростував чутки про можливе працевлаштування у «Маріуполі» чи «Зорі»
    Роман Санжар
    Фото: ФК «Олімпік»

    Тренер підтвердив, що не має пропозицій від команд верхньої шістки

    Колишній головний тренер донецького Олімпіка Роман Санжар спростував чутки про можливу роботу у «Маріуполі» чи луганській «Зорі».

    «Не хочу навіть коментувати. По-перше, зараз йде чемпіонат, й у цих командах працюють люди. Хтось спеціально вкинув інформацію. Це негарно по відношенню до моїх колег», - сказав він.

    «Подібні чутки вибивають тренерів психологічно. По-друге, інформація, яка з'явилася раніше, не має під собою жодного підґрунтя», - заявив наставник.

    Нагадаємо, на початку жовтня тренерський штаб Санжара покинув «Олімпік», а його місце зайняв колишній футболіст донецького «Шахтаря» і збірної України В'ячеслав Шевчук.

    Раніше тренер говорив про свої наміри взяти нетривалу відпустку і поспостерігати за тренувальним процесом інших команд, в тому числі і закордонних.

    Джерело: Sportarena.com

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