Санжар спростував чутки про можливе працевлаштування у «Маріуполі» чи «Зорі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Санжар Фото: ФК «Олімпік»

Тренер підтвердив, що не має пропозицій від команд верхньої шістки

Колишній головний тренер донецького Олімпіка Роман Санжар спростував чутки про можливу роботу у «Маріуполі» чи луганській «Зорі».

«Не хочу навіть коментувати. По-перше, зараз йде чемпіонат, й у цих командах працюють люди. Хтось спеціально вкинув інформацію. Це негарно по відношенню до моїх колег», - сказав він.

«Подібні чутки вибивають тренерів психологічно. По-друге, інформація, яка з'явилася раніше, не має під собою жодного підґрунтя», - заявив наставник.

Нагадаємо, на початку жовтня тренерський штаб Санжара покинув «Олімпік», а його місце зайняв колишній футболіст донецького «Шахтаря» і збірної України В'ячеслав Шевчук.

Раніше тренер говорив про свої наміри взяти нетривалу відпустку і поспостерігати за тренувальним процесом інших команд, в тому числі і закордонних.

Джерело: Sportarena.com