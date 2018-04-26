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    Савчук програла в парному чвертьфіналі на турнірі WTA у Штутгарті

    Ольга Савчук та Олена Остапенко не змогли обіграти четвертих «сіяних»
    В 1/4 фіналу Ольга Савчук і Олена Остапенко зазнали поразки від дуету Ракель Атаво / Анна-Лена Гренефьольд: 1-6, 6-7 (10). На тайбрейку другого сету, відігравши три матчбола, Ольга і Олена заробили два сетбола, але реалізувати їх не змогли. Поєдинок тривав 1 годину і 30 хвилин. У першому раунді змагань четверті «сіяні» Атаво і
    • 26 Квiтня, 21:58
    • Розсилка
    Ольга Савчук
    Ольга Савчук

    Ольга Савчук та Олена Остапенко не змогли обіграти четвертих «сіяних»

    В 1/4 фіналу Ольга Савчук і Олена Остапенко зазнали поразки від дуету Ракель Атаво / Анна-Лена Гренефьольд: 1-6, 6-7 (10).

    На тайбрейку другого сету, відігравши три матчбола, Ольга і Олена заробили два сетбола, але реалізувати їх не змогли. Поєдинок тривав 1 годину і 30 хвилин.

    У першому раунді змагань четверті «сіяні» Атаво і Гренефьольд обіграли Людмилу Кіченок у парі з Монікою Адамчак.

    Porsche Tennis Grand Prix – 2018

    WTA Premier

    Жіночий турнір у Штутгарті, Німеччина

    Призовий фонд: $776,000

    Чвертьфінал (парний розряд)

    Атаво / Гренефьольд (США / Німеччина) - Ольга Савчук / Остапенко (Україна / Латвія) - 6:1, 7:6 (10)

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Ольга Савчук
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