Савчук програла в парному чвертьфіналі на турнірі WTA у Штутгарті

Ольга Савчук та Олена Остапенко не змогли обіграти четвертих «сіяних»

В 1/4 фіналу Ольга Савчук і Олена Остапенко зазнали поразки від дуету Ракель Атаво / Анна-Лена Гренефьольд: 1-6, 6-7 (10). На тайбрейку другого сету, відігравши три матчбола, Ольга і Олена заробили два сетбола, але реалізувати їх не змогли. Поєдинок тривав 1 годину і 30 хвилин. У першому раунді змагань четверті «сіяні» Атаво і



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Ольга Савчук

Ольга Савчук та Олена Остапенко не змогли обіграти четвертих «сіяних»

В 1/4 фіналу Ольга Савчук і Олена Остапенко зазнали поразки від дуету Ракель Атаво / Анна-Лена Гренефьольд: 1-6, 6-7 (10).

На тайбрейку другого сету, відігравши три матчбола, Ольга і Олена заробили два сетбола, але реалізувати їх не змогли. Поєдинок тривав 1 годину і 30 хвилин.

У першому раунді змагань четверті «сіяні» Атаво і Гренефьольд обіграли Людмилу Кіченок у парі з Монікою Адамчак.

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Жіночий турнір у Штутгарті, Німеччина

Призовий фонд: $776,000

Чвертьфінал (парний розряд)

Атаво / Гренефьольд (США / Німеччина) - Ольга Савчук / Остапенко (Україна / Латвія) - 6:1, 7:6 (10)

Джерело: btu.org.ua