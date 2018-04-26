Савчук програла в парному чвертьфіналі на турнірі WTA у Штутгарті
- 26 Квiтня, 21:58
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Розсилка
Ольга Савчук
Ольга Савчук та Олена Остапенко не змогли обіграти четвертих «сіяних»
В 1/4 фіналу Ольга Савчук і Олена Остапенко зазнали поразки від дуету Ракель Атаво / Анна-Лена Гренефьольд: 1-6, 6-7 (10).
На тайбрейку другого сету, відігравши три матчбола, Ольга і Олена заробили два сетбола, але реалізувати їх не змогли. Поєдинок тривав 1 годину і 30 хвилин.
У першому раунді змагань четверті «сіяні» Атаво і Гренефьольд обіграли Людмилу Кіченок у парі з Монікою Адамчак.
Porsche Tennis Grand Prix – 2018
WTA Premier
Жіночий турнір у Штутгарті, Німеччина
Призовий фонд: $776,000
Чвертьфінал (парний розряд)
Атаво / Гренефьольд (США / Німеччина) - Ольга Савчук / Остапенко (Україна / Латвія) - 6:1, 7:6 (10)
Джерело: btu.org.ua