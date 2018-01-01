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    Селезньов - про трансфер в «Рух»: Так, вже перейшов

    Наразі Селезньов відпочиває разом з президентом винниківського «Руху»
    Колишній нападаючий збірної України Євген Селезньов, який нещодавно залишив турецький «Карабюкспор», відпочиває разом з президентом винниківського «Руху» Григорієм Козловським. Селезньов зробив фото з Козловським, своїм сином і героями 80-х - групою Boney M. Підписники форварда в коментарях до фото запитали Євгена про
    • Сьогодні, 08:45
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    Євген Селезньов та&nbsp;Григорій Козловський
    Євген Селезньов та Григорій Козловський

    Наразі Селезньов відпочиває разом з президентом винниківського «Руху»

    Колишній нападаючий збірної України Євген Селезньов, який нещодавно залишив турецький «Карабюкспор», відпочиває разом з президентом винниківського «Руху» Григорієм Козловським.

    Селезньов зробив фото з Козловським, своїм сином і героями 80-х - групою Boney M.

    Підписники форварда в коментарях до фото запитали Євгена про перехід в «Рух», на що екс-форвард «Дніпра» і «Шахтаря» самоїронічно відповів: «Так, уже перейшов».

    Нагадаємо, що Селезньов може продовжити виступати в чемпіонаті Туреччини.

    Джерело: isport.ua

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