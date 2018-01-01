Селезньов - про трансфер в «Рух»: Так, вже перейшов

Наразі Селезньов відпочиває разом з президентом винниківського «Руху»

Колишній нападаючий збірної України Євген Селезньов, який нещодавно залишив турецький «Карабюкспор», відпочиває разом з президентом винниківського «Руху» Григорієм Козловським. Селезньов зробив фото з Козловським, своїм сином і героями 80-х - групою Boney M. Підписники форварда в коментарях до фото запитали Євгена про



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Євген Селезньов та Григорій Козловський

Наразі Селезньов відпочиває разом з президентом винниківського «Руху»

Колишній нападаючий збірної України Євген Селезньов, який нещодавно залишив турецький «Карабюкспор», відпочиває разом з президентом винниківського «Руху» Григорієм Козловським.

Селезньов зробив фото з Козловським, своїм сином і героями 80-х - групою Boney M.

Підписники форварда в коментарях до фото запитали Євгена про перехід в «Рух», на що екс-форвард «Дніпра» і «Шахтаря» самоїронічно відповів: «Так, уже перейшов».

Нагадаємо, що Селезньов може продовжити виступати в чемпіонаті Туреччини.

Джерело: isport.ua