Видатна волейболістка очолила академію в найсильнішому клубі України



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Ірина Комісарова виховуватиме майбутніх зірок Фото із соцмереж

Ірина Комісарова матиме змогу готувати дітей у комфортних умовах

Президент волейбольного клубу «Прометей» з Кам’янського Володимир Дубинський повідомив, що головним тренером у новоствореній академії при спортклубі буде видатна волейболістка Ірина Комісарова.

«Підписаний контракт з видатною гравчинею і тренеркою Іриною Комісаровою, - написав пан Дубинський на власній сторінці у «Фейсбуку». – Неодноразова чемпіонка і призерка України, чемпіонка Туреччини, володарка Кубка Європейської конфедерації, найкраща зв’язуюча багатьох чемпіонатів України, майстер спорту міжнародного класу – це все про головного тренера волейбольної команди академії «Прометей».

Я і весь дружній колектив «Прометею» вдячні Ірині Володимирівні за прийняту пропозицію і впевнені, що вона, як перший тренер нашої Академії зможе виховати найкращих гравців не тільки України, але і волейболісток міжнародного рівня.

Комісарова починає з сьогоднішнього дня формувати тренерський штаб молодіжної команди і вже на наступному тижні почне відбір учнів до Академії. Повним ходом йде будівництво Академії, підписані договори з коледжами, школами та Університетом. Розпочато комплексну реконструкцію залу, для учнів Академії волейболу. Сучасний зал, облаштовані роздягальні, покриття з террафлекс, сучасне обладнання та багато іншого – все це чекає майбутніх академіків «Прометею».

Нагадаємо, що чемпіонат України-2019/2020, у якому «Прометей» боровся за чемпіонство з «Хіміком» із Південного, вирішено завершити достроково і без визначення переможця у зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу.

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