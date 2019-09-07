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    Рафаель Надаль вразив точністю, відправивши м’яч у коментаторську кабіну (відео)

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    Рафаель Надаль здатен вражати всесторонньо - Рафаель Надаль вразив точністю, відправивши м’яч у коментаторську кабіну (відео)
    Рафаель Надаль здатен вражати всесторонньо
    tennisworldusa.org

    Іспанський тенісист наочно продемонстрував, у чому його геніальність

    Іспанський тенісист Рафаель Надаль вийшов у фінал Відкритого чемпіонату США, обігравши в 1/2 фіналу італійця Маттео Берреттіні з рахунком 7:6(6), 6:4, 6:1. Зустріч відбувалася на стадіоні «Біллі Джин Кінґ Нешіонал Теніс Сентер» і тривала дві години і 39 хвилин.

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    Надаль зробив чотири ейси, чотири подвійні помилки і реалізував три брейк-пойнти з 16-ти. На рахунку Берреттіні дев’ять подач навиліт, дві подвійні помилки, а також жодного реалізованого брейк-пойнту.

    Після матчу Рафаель, у колекції якого є 18 титулів Grand Slam, потішив публіку і коментаторів матчу, серед яких був  зокрема чотириразовий переможець US Open Джон Макінрой, вражаючою влучністю. Рафа відправив м’яч з корту точно в коментаторську кабіну.

    У фіналі турніру, який відбудеться завтра, 8 вересня, Надаль зіграє з росіянином Даніілом Медведєвим, який переміг болгарина Ґриґора Дімітрова. Початок матчу – о 23:00 за київським часом.

    У 2018 року переможцем Відкритого чемпіонату США став серб Новак Джоковіч.

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