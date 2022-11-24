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Сенсація в матчі Німеччини: ситуація в групах «E» і «F» після першого туру мундіалю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сенсація в матчі Німеччини: ситуація в групах «E» і «F» після першого туру мундіалю
Японія обіграла Німеччину у дебютному матчі ЧС-2022
фото: скріншот з відео

Збірні Іспанії та Бельгії лідирують у своїх групах на турнірі в Катарі

Вчора, 23 листопада, пройшли чотири матчі Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Німеччини сенсаційно поступилась японцям у дебютному матчі групи.

Результати матчів першого туру групового етапу ЧС-2022 в групах «E» і «F»:

Сенсація в матчі Німеччини: ситуація в групах «E» і «F» після першого туру мундіалю фото 1

Турнірні таблиці двох груп після дебютного туру.

Сенсація в матчі Німеччини: ситуація в групах «E» і «F» після першого туру мундіалю фото 2

Нагадаємо, сьогодні пройде ще чотири поєдинки Чемпіонату світу в Катарі.

Група «G»

12:00. Швейцарія – Камерун
21:00. Бразилія – Сербія

Група «H»:

15:00. Уругвай – Південна Корея
18:00. Португалія – Гана

Відзначимо, тренер збірної Ірану «наїхав» на вболівальників, які освистали команду в Катарі.

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Теги: ЧС-2022 Катар мундіаль-2022 Німеччина НОВИНИ ФУТБОЛУ

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