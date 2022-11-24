Сенсація в матчі Німеччини: ситуація в групах «E» і «F» після першого туру мундіалю
Збірні Іспанії та Бельгії лідирують у своїх групах на турнірі в Катарі
Вчора, 23 листопада, пройшли чотири матчі Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».
Збірна Німеччини сенсаційно поступилась японцям у дебютному матчі групи.
Результати матчів першого туру групового етапу ЧС-2022 в групах «E» і «F»:
Турнірні таблиці двох груп після дебютного туру.
Нагадаємо, сьогодні пройде ще чотири поєдинки Чемпіонату світу в Катарі.
Група «G»
12:00. Швейцарія – Камерун
21:00. Бразилія – Сербія
Група «H»:
15:00. Уругвай – Південна Корея
18:00. Португалія – Гана
Відзначимо, тренер збірної Ірану «наїхав» на вболівальників, які освистали команду в Катарі.
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