Сенсація в матчі Німеччини: ситуація в групах «E» і «F» після першого туру мундіалю

Збірні Іспанії та Бельгії лідирують у своїх групах на турнірі в Катарі

Вчора, 23 листопада, пройшли чотири матчі Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Німеччини сенсаційно поступилась японцям у дебютному матчі групи.

Результати матчів першого туру групового етапу ЧС-2022 в групах «E» і «F»:

Турнірні таблиці двох груп після дебютного туру.

Нагадаємо, сьогодні пройде ще чотири поєдинки Чемпіонату світу в Катарі.

Група «G»

12:00. Швейцарія – Камерун

21:00. Бразилія – Сербія

Група «H»:

15:00. Уругвай – Південна Корея

18:00. Португалія – Гана

Відзначимо, тренер збірної Ірану «наїхав» на вболівальників, які освистали команду в Катарі.