Турнірне становище збірних в групах «C» і «D» після першого туру мундіалю в Катарі

Збірні Саудівської Аравії та Франції лідирують у своїх групах на турнірі в Катарі

Вчора, 22 листопада, пройшли чотири матчі Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».

Вчорашній матч Чемпіонату світу Аргентина – Саудівська Аравія завершився сенсацією.

Результати матчів першого туру групового етапу ЧС-2022 в групах «C» і «D»:

Турнірні таблиці двох груп після дебютного туру.

Нагадаємо, сьогодні пройде ще чотири поєдинки Чемпіонату світу в Катарі.

Група «E»

15:00. Німеччина – Японія

18:00. Іспанія – Коста Ріка

Група «F»:

12:00. Марокко – Хорватія

21:00. Бельгія – Канада

Відзначимо, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.