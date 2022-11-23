Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Турнірне становище збірних в групах «C» і «D» після першого туру мундіалю в Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Турнірне становище збірних в групах «C» і «D» після першого туру мундіалю в Катарі
Збірна Аргентини зазнала болючої поразки
фото: сайт FIFA

Збірні Саудівської Аравії та Франції лідирують у своїх групах на турнірі в Катарі

Вчора, 22 листопада, пройшли чотири матчі Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».

Вчорашній матч Чемпіонату світу Аргентина – Саудівська Аравія завершився сенсацією.

Результати матчів першого туру групового етапу ЧС-2022 в групах «C» і «D»:

Турнірне становище збірних в групах «C» і «D» після першого туру мундіалю в Катарі фото 1

Турнірні таблиці двох груп після дебютного туру.

Турнірне становище збірних в групах «C» і «D» після першого туру мундіалю в Катарі фото 2

Нагадаємо, сьогодні пройде ще чотири поєдинки Чемпіонату світу в Катарі.

Група «E»

15:00. Німеччина – Японія
18:00. Іспанія – Коста Ріка

Група «F»:

12:00. Марокко – Хорватія
21:00. Бельгія – Канада

Відзначимо, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.

Читайте також: «Ми хочемо пива!»: фанати збірної Еквадору вигадали перший гімн мундіалю (відео)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція Саудівська Аравія ЧС-2022 Катар мундіаль-2022

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мундіаль, що стартував учора, може стати останнім для обох нападників
Роналду зізнався, що хотів би бути тим, хто поставить мат Мессі
21 листопада, 17:50
Проблеми з протестами в Ірані торкаються футболістів
Тренер збірної Ірану «наїхав» на вболівальників, які освистали команду в Катарі
Вчора, 16:41
Трансферна вартість Мессі – €50 млн
Цифри дня: Мессі коштує вдвічі більше, ніж уся збірна Саудівської Аравії (фото)
Вчора, 17:50

Новини

Турнірне становище збірних в групах «C» і «D» після першого туру мундіалю в Катарі
Турнірне становище збірних в групах «C» і «D» після першого туру мундіалю в Катарі
Спаринг «Зеніта» із «Црвеною Звездою»: на трибунах вивісили банери із Z-символікою (фото)
Спаринг «Зеніта» із «Црвеною Звездою»: на трибунах вивісили банери із Z-символікою (фото)
Зірковий Кріштіану Роналду покинув «Манчестер Юнайтед»
Зірковий Кріштіану Роналду покинув «Манчестер Юнайтед»
Цифри дня: Мессі коштує вдвічі більше, ніж уся збірна Саудівської Аравії (фото)
Цифри дня: Мессі коштує вдвічі більше, ніж уся збірна Саудівської Аравії (фото)
Тренер збірної Ірану «наїхав» на вболівальників, які освистали команду в Катарі
Тренер збірної Ірану «наїхав» на вболівальників, які освистали команду в Катарі
Матч Чемпіонату світу Аргентина – Саудівська Аравія завершився сенсацією (відео)
Матч Чемпіонату світу Аргентина – Саудівська Аравія завершився сенсацією (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Війна затягується. Де лежить наш ключ до перемоги
94K
Від Зеленського цього не чекали
48K
Що пригальмовує контрнаступ ЗСУ – пояснення Банкової
42K
Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим
35K
Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова: Для Бубки ми – біомаса
30K
Киргизстан відреагував на заяву тюркського батальйону, який воює проти Путіна

Новини

Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Сьогодні, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту