Турнірне становище збірних в групах «C» і «D» після першого туру мундіалю в Катарі
Збірні Саудівської Аравії та Франції лідирують у своїх групах на турнірі в Катарі
Вчора, 22 листопада, пройшли чотири матчі Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».
Вчорашній матч Чемпіонату світу Аргентина – Саудівська Аравія завершився сенсацією.
Результати матчів першого туру групового етапу ЧС-2022 в групах «C» і «D»:
Турнірні таблиці двох груп після дебютного туру.
Нагадаємо, сьогодні пройде ще чотири поєдинки Чемпіонату світу в Катарі.
Група «E»
15:00. Німеччина – Японія
18:00. Іспанія – Коста Ріка
Група «F»:
12:00. Марокко – Хорватія
21:00. Бельгія – Канада
Відзначимо, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.
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