Вболівальники Саудівської Аравії зірвали ефір журналісту питанням про Мессі (відео)

Вболівальники Саудівської Аравії яскраво потролили Ліонеля Мессі, який не зумів допомогти збірній Аргентині взяти бодай очко з аравійцями

Уболівальники збірної Саудівської Аравії з футболу завадили журналісту південнокорейського телеканалу вести прямий ефір після матчу чемпіонату світу 2022 року у Катарі з Аргентиною. Про це повідомляє «Главком».

На відео південнокорейський журналіст намагається вести прямий ефір, але його переривають уболівальники Саудівської Аравії, запитуючи: «Де Мессі?».

Нагадаємо, вчора, 22 листопада, у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу Саудівська Аравія обіграла збірну Аргентини 2:1. Рахунок у матчі відкрив нападник аргентинської національної команди Ліонель Мессі, реалізувавши пенальті у першому таймі. Обидва голи саудівців були забиті на початку другого тайму.

Після другого матчу групи «C», у якому зустрічалися збірні Польщі та Мексики (0:0), збірна Саудівської Аравії залишилася на першому місці з трьома очками, Аргентина з нулем набраних очок – на останньому.

Нагадаємо, Мессі коштує вдвічі більше, ніж уся збірна Саудівської Аравії.