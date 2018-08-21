«Сент-Етьєн» просить у «Динамо» за свого нападника п'ять мільйонів євро
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Роберт Берич
Французький клуб вже шукає заміну форварду
«Сент-Етьєн» просить за свого форварда Роберта Берича у «Динамо» п'ять мільйонів євро.
Про це повідомляє L'Equipe.
Раніше повідомлялося, що київський клуб запропонував за 27-річного словенця два з половиною мільйона євро.
Французький клуб вже шукає заміну форварду.
Контракт Берича з «Сент-Етьєном» закінчується влітку 2019 го.
Словенець, якого Transfermarkt оцінює в 4,5 мільйона євро, в складі французького клубу провів 61 матч, в яких забив 22 голи і зробив чотири асисти.
Джерело: ua.tribuna.com