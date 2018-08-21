«Сент-Етьєн» просить у «Динамо» за свого нападника п'ять мільйонів євро



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Роберт Берич

Французький клуб вже шукає заміну форварду

«Сент-Етьєн» просить за свого форварда Роберта Берича у «Динамо» п'ять мільйонів євро.

Про це повідомляє L'Equipe.

Раніше повідомлялося, що київський клуб запропонував за 27-річного словенця два з половиною мільйона євро.

Французький клуб вже шукає заміну форварду.

Контракт Берича з «Сент-Етьєном» закінчується влітку 2019 го.

Словенець, якого Transfermarkt оцінює в 4,5 мільйона євро, в складі французького клубу провів 61 матч, в яких забив 22 голи і зробив чотири асисти.

Джерело: ua.tribuna.com