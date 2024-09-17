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Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади
Неманія Майдов є чемпіоном світу та Європи
фото: Reuters

Міжнародна федерація дзюдо відсторонила Майдова на п'ять місяців

Чемпіон світу та Європи сербський дзюдоїст Неманія Майдов був дискваліфікований за те, що перехрестився на Олімпіаді-2024 у Парижі.

28-річний спортсмен у соцмережах повідомив, що отримав листа від Міжнародної федерації дзюдо (IJF), в якому йдеться про його усунення на п'ять місяців за релігійний жест перед сутичкою з греком Теодоросом Целідісом на Олімпійських іграх.

«15 днів тому мені прийшло рішення Міжнародної федерації дзюдо про те, що мене усунули на 5 місяців. Саме через те, що я перехрестився під час вступу на Олімпійські ігри. Мені заборонили брати участь у всіх турнірах, тренувальних таборах та підготовчих зборах. Щоправда, у листі про дисциплінарне стягнення я не хотів вибачатися за те, що я перехрестився, хоча я навіть не знав, яким може бути покарання. Господь дав мені все для моєї кар'єри. І я цим пишаюся. Це не зміниться за жодних обставин. Жаль, що такий вид спорту, як дзюдо, захопився такими речами», – написав Майдов.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу олімпійського турніру таджицький дзюдоїст Нуралі Емомалі переміг ізраїльтянина Баруха Шмайлова. Після сутички він відмовився тиснути руку опоненту та вигукнув «Аллах Акбар».

Варто зазначити, що в 1/16 фіналу Шмайлову також відмовився тиснути руку марокканець Абдеррахман Бушит.

Як повідомлялося, бронзовий призер Олімпіади з Ізраїлю Петер Пальчик міг втрати нагороду через підтримку армії.

Теги: дзюдо Олімпіада

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