Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади

Міжнародна федерація дзюдо відсторонила Майдова на п'ять місяців

Чемпіон світу та Європи сербський дзюдоїст Неманія Майдов був дискваліфікований за те, що перехрестився на Олімпіаді-2024 у Парижі.

28-річний спортсмен у соцмережах повідомив, що отримав листа від Міжнародної федерації дзюдо (IJF), в якому йдеться про його усунення на п'ять місяців за релігійний жест перед сутичкою з греком Теодоросом Целідісом на Олімпійських іграх.

«15 днів тому мені прийшло рішення Міжнародної федерації дзюдо про те, що мене усунули на 5 місяців. Саме через те, що я перехрестився під час вступу на Олімпійські ігри. Мені заборонили брати участь у всіх турнірах, тренувальних таборах та підготовчих зборах. Щоправда, у листі про дисциплінарне стягнення я не хотів вибачатися за те, що я перехрестився, хоча я навіть не знав, яким може бути покарання. Господь дав мені все для моєї кар'єри. І я цим пишаюся. Це не зміниться за жодних обставин. Жаль, що такий вид спорту, як дзюдо, захопився такими речами», – написав Майдов.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу олімпійського турніру таджицький дзюдоїст Нуралі Емомалі переміг ізраїльтянина Баруха Шмайлова. Після сутички він відмовився тиснути руку опоненту та вигукнув «Аллах Акбар».

Варто зазначити, що в 1/16 фіналу Шмайлову також відмовився тиснути руку марокканець Абдеррахман Бушит.

Як повідомлялося, бронзовий призер Олімпіади з Ізраїлю Петер Пальчик міг втрати нагороду через підтримку армії.