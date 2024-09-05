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Паралімпіада-2024: Україна виборола перше «золото» в дзюдо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Паралімпіада-2024: Україна виборола перше «золото» в дзюдо
Для Ніколайчик «золото» Парижа – прем'єрне на Паралімпійських іграх
фото: Associated Press

Японська дзюдоїстка впродовж сутички не змогла набрати жодного пункту і зайняла друге місце

Українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик тріумфувала на паризькій Паралімпіаді, здолавши японку Сідзуку Хангай у фіналі змагань. Про це йдеться у результатах поєдинку.

37-річна українка виграла золоту медаль в категорії до 48 кг. Для неї ця паралімпійська нагорода стала вже третьою в кар'єрі.

Японська дзюдоїстка впродовж сутички не змогла набрати жодного пункту. Рівнянка завдала Хангай розгромної поразки (11:0).

Для Ніколайчик «золото» Парижа – прем'єрне на Паралімпійських іграх. Досі вона двічі ставала бронзовою призеркою (2012, 2021) в категорії до 52 кг. Окрім того, нагорода стала для України першою в дзюдо за 8 років.

Бронзу розділили представниці Бразилії та Туреччини.

Нагадаємо, сьомий день Паралімпійських ігор у Парижі приніс українським спортсменам нові значні досягнення. Наша збірна здобула сім медалей: 4 золоті та 3 срібні.

Змагання тривають до 8 вересня.

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Теги: паралімпійські ігри медалі золото Україна рекорд українці дзюдо українка

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