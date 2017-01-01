Серена Вільямс і Марія Шарапова знімуться в одному фільмі

Прем'єра фільму вийде влітку 2018-го року

Дві екс-перші ракетки світу Серена Вільямс і Марія Шарапова зіграють в спін-оф фільму «Одинадцять друзів Оушена» під назвою «Вісім подруг міс Оушен». Про це повідомляє Tennis World USA. За інформацією видання, обидві тенісистки виконають камео, тобто зіграють самих себе. Прем'єра картини «Вісім подруг міс



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Марія Шарапова та Серена Вільямс

Прем'єра фільму вийде влітку 2018-го року

Дві екс-перші ракетки світу Серена Вільямс і Марія Шарапова зіграють в спін-оф фільму «Одинадцять друзів Оушена» під назвою «Вісім подруг міс Оушен». Про це повідомляє Tennis World USA.

За інформацією видання, обидві тенісистки виконають камео, тобто зіграють самих себе.

Прем'єра картини «Вісім подруг міс Оушен» запланована на червень 2018-го року. Головні ролі виконають Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Енн Хетеуей, Ріанна та інші. Режисером і сценаристом фільму став Гері Росс.

Нещодавно поліція Індії почала розслідування проти Марії Шарапової. Тенісистка агітувала купувати квартири у компанії, яка нічого не будувала.

Нагадаємо, що Серена Вільямс вийшла заміж. У Новому Орлеані відбулась її одруження з підприємцем Алексісом Оганяном.