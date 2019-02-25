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    Серена Вільямс взяла участь у церемонії вручення «Оскара»

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    Серена Вільямс - Серена Вільямс взяла участь у церемонії вручення «Оскара»
    Серена Вільямс

    Минулого тижня Вільямс-молодша повернулася в число топ-10 тенісисток світу

    Американська тенісистка Серена Вільямс взяла участь в урочистій церемонії вручення премії «Оскар» в Лос-Анджелесі. 37-річна спортсменка представила фільм «Зірка народилася» з Леді Гагою і Бредлі Купером в головних ролях. Картина була представлена у восьми номінаціях і отримала перемогу в категорії «Краща оригінальна пісня».

    «У дитинстві ми завжди фантазуємо про те, чого доб'ємося в життя. Мати мрію - легко, а зробити її реальністю - дуже важко, незалежно від того, хочете ви стати актором, тенісистом або ж співачкою, як це показано у фільмі «Зірка народилася». За допомогою персонажа Леді Гаги ми бачимо злети і падіння на шляху до вершини», - цитує Серену телеканал ABC.

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    Нагадаємо, минулого тижня Вільямс-молодша після народження доньки повернулася в число топ-10 тенісисток світу.

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    Джерело: Чемпионат.com

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