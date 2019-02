Серена Вільямс взяла участь у церемонії вручення «Оскара»

Минулого тижня Вільямс-молодша повернулася в число топ-10 тенісисток світу

Американська тенісистка Серена Вільямс взяла участь в урочистій церемонії вручення премії «Оскар» в Лос-Анджелесі. 37-річна спортсменка представила фільм «Зірка народилася» з Леді Гагою і Бредлі Купером в головних ролях. Картина була представлена у восьми номінаціях і отримала перемогу в категорії «Краща оригінальна пісня».

«У дитинстві ми завжди фантазуємо про те, чого доб'ємося в життя. Мати мрію - легко, а зробити її реальністю - дуже важко, незалежно від того, хочете ви стати актором, тенісистом або ж співачкою, як це показано у фільмі «Зірка народилася». За допомогою персонажа Леді Гаги ми бачимо злети і падіння на шляху до вершини», - цитує Серену телеканал ABC.

"When we're young, we all have dreams of what we can accomplish in life," Serena Williams says while discussing "A Star Is Born" the 2019 #Oscars.



"Having the dream is easy. Making it come true is hard." https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/BqdAVi06XG