Сергія Реброва у «Легії» не буде: варшавський клуб очолив португалець



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Рікарду Са Пінту

Наставник чемпіона Польщі став Рікарду Са Пінту

Новим головним тренером «Легії» став Рікарду Са Пінту.

Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.

Контракт розрахований на три роки.

45-річний португалець раніше тренував португальські «Лейрію» (асистент) і «Спортинг», сербську «Црвену Звезду», грецькі ОФІ й «Атромітос» і бельгійський «Стандард.

Раніше посаду головного тренера варшавської команди покинув Деан Клафурич. Після нього в.о. наставника був призначений Александар Вукович.

Зауважимо, була інформація, що український фахівець Сергій Ребров може очолити варшавський клуб.

Однак, як бачимо, колишнього тренера київського «Динамо» у столиці Польщі не буде.