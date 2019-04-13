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    Українець Стаховський зіграє в фіналі турніру на Тайвані

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    Сергій Стаховський - Українець Стаховський зіграє в фіналі турніру на Тайвані
    Сергій Стаховський

    У вирішальному поєдинку наш тенісист зіграє проти австрійця Денніса Новака

    Український тенісист Сергій Стаховський вийшов до фіналу турніру серії челенджер на Тайвані.

    У півфіналі наш спортсмен переміг японця Го Соеду – 7:6, 7:6.

    У вирішальному матчі Стаховський зіграє проти австрійця Денніса Новака.

    Для українського тенісиста це буде перший фінал у 2019 році.

    Призовий фонд турніру становить 192 тисячі доларів.

     Читайте також: Стаховський виграв надважкий поєдинок та пробився до 1/2 фіналу турніру у Тайвані
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