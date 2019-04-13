Українець Стаховський зіграє в фіналі турніру на Тайвані
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Сергій Стаховський
У вирішальному поєдинку наш тенісист зіграє проти австрійця Денніса Новака
Український тенісист Сергій Стаховський вийшов до фіналу турніру серії челенджер на Тайвані.
У півфіналі наш спортсмен переміг японця Го Соеду – 7:6, 7:6.
У вирішальному матчі Стаховський зіграє проти австрійця Денніса Новака.
Для українського тенісиста це буде перший фінал у 2019 році.
Призовий фонд турніру становить 192 тисячі доларів.