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    Сергій Стаховський пропустить турнір ATP у Болгарії

    Український тенісист вирішив знятися зі змагань у Софії
    У стартовому раунді змагань Сергій Стаховський мав зустрітися з представником Боснії та Герцеговини Мірзою Башич (АТР 134). 26-річний спортсмен подолав відбірний етап і мав би посперечатися з українцем за вихід до другого кола. Раніше Стаховський і Башич провели один очний поєдинок: у 2014 році боснієць святкував перемогу у трьох сетах на
    • Сьогодні, 13:46
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    Сергій Стаховський. Фото Antwerpen Tennis
    Сергій Стаховський. Фото Antwerpen Tennis

    Український тенісист вирішив знятися зі змагань у Софії

    У стартовому раунді змагань Сергій Стаховський мав зустрітися з представником Боснії та Герцеговини Мірзою Башич (АТР 134).

    26-річний спортсмен подолав відбірний етап і мав би посперечатися з українцем за вихід до другого кола.

    Раніше Стаховський і Башич провели один очний поєдинок: у 2014 році боснієць святкував перемогу у трьох сетах на «челленджері» в Італії.

    Однак, український тенісист вирішив відмовитися від виступу у Софії, а суперником Башича став «лакі лузер» Флоріан Маєр з Німеччини.

    Минулого тижня Стаховський зіграв в матчі збірної України у Кубку Девіса, в якому перемогу святкувала команда Швеції.

    Через травму плеча захищати свій титул на домашньому чемпіонаті не буде Григор Димитров, а очолив посів швейцарець Стен Вавринка, для якого це буде другий турнір у сезоні.

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    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Болгарія
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