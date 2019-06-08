Сергій Стаховський успішно розпочав кваліфікацію на турнірі в Штутґарті



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Сергій Стаховський полюбляє грати на траві Великий теніс України

Українець побореться за потрапляння в основну сітку

111-та ракетка світу Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації на турнірі із серії ATP Tour 250 в німецькому Штутґарті (покриття - трава, призовий фонд - €630 785).

У першому раунді наш тенісист здолав іспанця Адріана Менендеса-Масейраса (АТР №150) - 6:3, 6:4.

Суперники провели на корті годину і 19 хвилин. Стаховський у кожному сеті оформив по брейку і відіграв два брейк-пойнта за матч на своїй подачі.

У фінальному колі українця очекує поєдинок проти 194-ї ракетки світу Віктора Галовіча з Хорватії. Для гравців це буде перший очний матч.

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