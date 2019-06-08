Українець Стаховський розлютив великого Джона Макінроя



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Джон Макінрой сам не лізе за словом у кишеню. Але висловлювання Стаховського він вважає зайвим Eurosport

Легенда не збагне, чому треба приховувати тенісних корупціонерів

Семиразовий переможець турнірів серії Grand Slam американець Джон Макінрой розкритикував українця Сергія Стаховського.

Kегенда тенісу емоційно відреагував на ситуацію навколо аргентинця Марко Трунґелліті, який став об'єктом нападок із боку гравців після того, як розповів про участь у договірних матчах своїх співвітчизників.

«Мене вражає пост Стаховського, який він написав у Twitter: «Де межа між стукачем і інформатором? Залежить від того, хто суддя». Замовкни, Сергію! Ми що, у фільмі про мафію? Тобі і твоїй раді ATP потрібно поставити Марко пам'ятник. Він єдиний, хто посмів сказати про проблему, яка повільно руйнує наш вид спорту. Цей рівень тенісу прогнив дощенту. Рівень ATP – це інший світ. Але запам'ятайте, якщо основа піраміди руйнується, вся структура розвалиться», – вважає Джон Макінрой.

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