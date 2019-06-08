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    Українець Стаховський розлютив великого Джона Макінроя

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    Джон Макінрой сам не лізе за словом у кишеню. Але висловлювання Стаховського він вважає зайвим - Українець Стаховський розлютив великого Джона Макінроя
    Джон Макінрой сам не лізе за словом у кишеню. Але висловлювання Стаховського він вважає зайвим
    Eurosport

    Легенда не збагне, чому треба приховувати тенісних корупціонерів

    Семиразовий переможець турнірів серії Grand Slam американець Джон Макінрой розкритикував українця Сергія Стаховського.

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    Kегенда тенісу емоційно відреагував на ситуацію навколо аргентинця Марко Трунґелліті, який став об'єктом нападок із боку гравців після того, як розповів про участь у договірних матчах своїх співвітчизників.

    «Мене вражає пост Стаховського, який він написав у Twitter: «Де межа між стукачем і інформатором? Залежить від того, хто суддя». Замовкни, Сергію! Ми що, у фільмі про мафію? Тобі і твоїй раді ATP потрібно поставити Марко пам'ятник. Він єдиний, хто посмів сказати про проблему, яка повільно руйнує наш вид спорту. Цей рівень тенісу прогнив дощенту. Рівень ATP – це інший світ. Але запам'ятайте, якщо основа піраміди руйнується, вся структура розвалиться», – вважає Джон Макінрой.

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