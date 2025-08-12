Сестра тенісистки Ястремської емоційно виконала легендарний хіт Білик (відео)

Іванна Ястремська раніше теж займалася тенісом, як і її сестра Даяна

Сестра української тенісистки Даяни Ястремської Іванна емоційно виконала легендарний хіт Ірини Білик «Сніг». Про це повідомляє «Главком».

Варто зазначити, що Іванна Ястремська раніше теж займалася тенісом, як і її сестра Даяна. Однак, наразі вона припинила виступи на професійному рівні та зосередилася на своїй пісенній кар'єрі.

Найвищим досягненням у тенісній кар'єрі Іванни став чвертьфінал на тенісному челенджері в Руані в жовтні 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Ірина Білик зробила подарунок своїм шанувальникам і переклала свій легендарний хіт «Снег» українською мовою.

Композицію артистка написала 2003 року. Через 20 років Білик зробила переклад треку і вклала в нього нові сенси. Лірика, яку Ірина переклала особисто, стала ще чуттєвішою.

«Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе», – цей рядок неодмінно відгукнеться всім жінкам України, в яких лютий забрав не лише безтурботне життя, а й найдорожчих людей. Але, попри біль втрат і смуток, всі вони сміливо йдуть вперед.