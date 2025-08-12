Головна Спорт Новини
Сестра тенісистки Ястремської емоційно виконала легендарний хіт Білик (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Сестра української тенісистки Даяни Ястремської Іванна емоційно виконала легендарний хіт Ірини Білик «Сніг». Про це повідомляє «Главком».

Відео виконання пісні «Сніг» 18-річною Іванною Даяна Ястремська опублікувала у stories Instagram.

Варто зазначити, що Іванна Ястремська раніше теж займалася тенісом, як і її сестра Даяна. Однак, наразі вона припинила виступи на професійному рівні та зосередилася на своїй пісенній кар'єрі.

Найвищим досягненням у тенісній кар'єрі Іванни став чвертьфінал на тенісному челенджері в Руані в жовтні 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Ірина Білик зробила подарунок своїм шанувальникам і переклала свій легендарний хіт «Снег» українською мовою.

Композицію артистка написала 2003 року. Через 20 років Білик зробила переклад треку і вклала в нього нові сенси. Лірика, яку Ірина переклала особисто, стала ще чуттєвішою.

«Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе», – цей рядок неодмінно відгукнеться всім жінкам України, в яких лютий забрав не лише безтурботне життя, а й найдорожчих людей. Але, попри біль втрат і смуток, всі вони сміливо йдуть вперед.

