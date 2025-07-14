Визначилося місце проведення поєдинку Кубку Девіса між Україною і Домініканською Республікою

Через війну в Україні номінально домашні матчі збірної проводяться в інших країнах

Матчева зустріч Кубка Девіса між Україною та Домініканською Республікою відбудеться в Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію тенісу України.

Чоловіча збірна України з тенісу проведе поєдинок проти команди Домініканської Республіки у рамках Другої світової групи Кубка Девіса. Зустріч пройде 12-13 вересня в турецькій Анталії.

Матчева серія складатиметься з п’яти поєдинків, і перемогу здобуде команда, яка виграє три матчі. На кону – вихід до плей-оф Першої світової групи сезону 2026 року. Нагадаємо, Україна втратила місце у цій стадії на початку 2025-го після поразки від Тунісу з рахунком 2:3.

Анталія вже не вперше приймає українські збірні. У 2023 році там грали наші дівчата, які в межах кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг поступилися Чехії 1:3. Чоловіки ж виступали у цьому місті в 2022 році, коли в статусі сіяної команди обіграли Барбадос 3:0 й пробилися до Першої світової групи.

Через війну в Україні номінально домашні матчі національної збірної в останні роки проводилися в інших країнах: у литовському Вільнюсі, польському Лешно та грузинському Каспі.

Проти Домініканської Республіки українці знову гратимуть, як сіяна команда. У рейтингу Кубка Девіса «синьо-жовті» перебувають на 40-й позиції, а суперники – на 66-й.

Як повідомлялося, російська тенісистка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.