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Світоліна зазнала поразки в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Монреалі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна зазнала поразки в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Монреалі
Еліна Світоліна (Україна, 10) – Наомі Осака (Японія) – 2:6, 2:6
фото: Reuters

Українка завершила боротьбу за титул

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Монреалі, поступившись у чвертьфіналі японській тенісистці Наомі Осаці. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті йшла рівна боротьба, суперниці обмінялись геймами. Та згодом Осака взяла гру під контроль, вигравши два гейми поспіль на своїй подачі та на подачі Світоліної, повівши в рахунку 5:1. Хоча українка зуміла скоротити відставання, вигравши ще один гейм, цього виявилося недостатньо – японка завершила партію з рахунком 6:2.

У другому сеті Світоліна чинила опір, двічі обмінюючись виграними геймами з суперницею. Однак згодом Осака знову захопила ініціативу та впевнено довела матч до перемоги, вдруге завершивши сет з рахунком 6:2.

WTA 1000. Монреаль. Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна, 10) – Наомі Осака (Японія) – 2:6, 2:6

У матчі 1/8 фіналу українка здобула перемогу над американкою Амандою Анісімовою.

Перший сет виявився напруженим: суперниці двічі змінювалися в ролі лідерки, однак при рахунку 4:4 Світоліна зуміла виграти два поспіль гейми та завершити партію на свою користь – 6:4. У другому сеті українка швидко повернула контроль над грою: після обміну стартовими геймами вона взяла ініціативу та домінувала на корті, оформивши впевнену перемогу 6:1.

WTA 1000. Монреаль. 1/8 фіналу

Аманда Анісімова (США, 5) – Еліна Світоліна (Україна, 10) – 4:6, 1:6

Нагадаємо, чемпіон світу з футболу Бастіан Швайнштайгер та колишня перша ракетка світу Ана Іванович розлучилися після дев'яти років шлюбу.

Юрист тенісистки назвав причиною розриву «непереборні розбіжності» та відмовився від подальших коментарів.

Раніше повідомлялося, що 37-річна Іванович та 40-річний Швайнштайгер розійшлися у лютому 2025 року. Ана проживає в рідному для себе Белграді разом із синами Лукою, Леоном та Тео. Швайнштайгер останнім часом багато подорожує у робочих справах, проте у вільний час живе у Мюнхені.

Пара одружилася у липні 2016 року.

За інформацією джерел Bild, подружжя досі формально перебуває у шлюбі, але вони вже давно розійшлося. Зазначається, що тенісистка разом із трьома дітьми зараз живе на Мальорці, а футболіст проводить багато часу зі своєю новою дівчиною.

Теги: Наомі Осака Еліна Світоліна теніс

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