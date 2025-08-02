Світоліна розгромила росіянку на турнірі в Канаді

Світоліна не залишила шансів Калінській

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено пройшла до четвертого раунду турніру WTA 1000 у Монреалі, здобувши переконливу перемогу над росіянкою Анною Калінською. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті Світоліна одразу захопила ініціативу, вигравши три стартові гейми. Калінська змогла взяти лише один гейм, після чого українка завершила партію з рахунком 6:1. Схожий сценарій повторився у другому сеті – Еліна віддала суперниці лише перший гейм і знову завершила партію з рахунком 6:1.

Матч тривав лише 56 хвилин. За цей час Світоліна виконала вісім ейсів проти одного у Калінської. Суперниця припустилася п’яти подвійних помилок, тоді як у Еліни їх було лише дві.

WTA 1000. Монреаль. Третє коло

Анна Калінська – Еліна Світоліна (Україна, 10) – 1:6, 1:6

Світоліна стала третьою українкою, яка пробилася до 1/8 фіналу турніру. Разом із нею продовжують боротьбу на турнірі Марта Костюк і Даяна Ястремська.

WTA 1000. Монреаль. Четверте коло

Марта Костюк (Україна, 24) – Маккартні Кесслер (США, 28)

Даяна Ястремська (Україна, 30) – Єлена Рибакіна (Казахстан, 9)

Еліна Світоліна (Україна, 10) – Аманда Анісімова (США, 5)

Нагадаємо, чемпіон світу з футболу Бастіан Швайнштайгер та колишня перша ракетка світу Ана Іванович розлучилися після дев'яти років шлюбу.

Юрист тенісистки назвав причиною розриву «непереборні розбіжності» та відмовився від подальших коментарів.

Раніше повідомлялося, що 37-річна Іванович та 40-річний Швайнштайгер розійшлися у лютому 2025 року. Ана проживає в рідному для себе Белграді разом із синами Лукою, Леоном та Тео. Швайнштайгер останнім часом багато подорожує у робочих справах, проте у вільний час живе у Мюнхені.

Пара одружилася у липні 2016 року.

За інформацією джерел Bild, подружжя досі формально перебуває у шлюбі, але вони вже давно розійшлося. Зазначається, що тенісистка разом із трьома дітьми зараз живе на Мальорці, а футболіст проводить багато часу зі своєю новою дівчиною.