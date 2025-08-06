Світоліна відреагувала на повідомлення в Instagram, в яких їй бажали смерті
Світоліна показала повідомлення, які отримала в своєму Instagram, після поразки від Наомі Осаки
Українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала низку повідомлень в Instagram, які вона отримала після поразки у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Монреалі (Канада). Про це повідомляє «Главком».
У повідомленнях деякі користувачі Instagram ображають Еліну та її близьких, а також пишуть побажання смерті.
«Звертаюся до всіх, хто робить ставки, насамперед я мама, а не спортсменка. Те, як ви розмовляєте з жінками, з матерями, ганебно. Якби ваші матері бачили ваші повідомлення, їм було б гидко...», – написала Світоліна в Instagram.
Нагадаємо, Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Монреалі, поступившись у чвертьфіналі японській тенісистці Наомі Осаці.
У першому сеті йшла рівна боротьба, суперниці обмінялись геймами. Та згодом Осака взяла гру під контроль, вигравши два гейми поспіль на своїй подачі та на подачі Світоліної, повівши в рахунку 5:1. Хоча українка зуміла скоротити відставання, вигравши ще один гейм, цього виявилося недостатньо – японка завершила партію з рахунком 6:2.
У другому сеті Світоліна чинила опір, двічі обмінюючись виграними геймами з суперницею. Однак згодом Осака знову захопила ініціативу та впевнено довела матч до перемоги, вдруге завершивши сет з рахунком 6:2.
WTA 1000. Монреаль. Чвертьфінал
Еліна Світоліна (Україна, 10) – Наомі Осака (Японія) – 2:6, 2:6
У матчі 1/8 фіналу українка здобула перемогу над американкою Амандою Анісімовою.
Перший сет виявився напруженим: суперниці двічі змінювалися в ролі лідерки, однак при рахунку 4:4 Світоліна зуміла виграти два поспіль гейми та завершити партію на свою користь – 6:4. У другому сеті українка швидко повернула контроль над грою: після обміну стартовими геймами вона взяла ініціативу та домінувала на корті, оформивши впевнену перемогу 6:1.
WTA 1000. Монреаль. 1/8 фіналу
Аманда Анісімова (США, 5) – Еліна Світоліна (Україна, 10) – 4:6, 1:6