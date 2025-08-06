Світоліна відреагувала на повідомлення в Instagram, в яких їй бажали смерті

Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Монреалі, поступившись у чвертьфіналі Осаці

Світоліна показала повідомлення, які отримала в своєму Instagram, після поразки від Наомі Осаки

Українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала низку повідомлень в Instagram, які вона отримала після поразки у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Монреалі (Канада). Про це повідомляє «Главком».

У повідомленнях деякі користувачі Instagram ображають Еліну та її близьких, а також пишуть побажання смерті.

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«Звертаюся до всіх, хто робить ставки, насамперед я мама, а не спортсменка. Те, як ви розмовляєте з жінками, з матерями, ганебно. Якби ваші матері бачили ваші повідомлення, їм було б гидко...», – написала Світоліна в Instagram.

Нагадаємо, Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Монреалі, поступившись у чвертьфіналі японській тенісистці Наомі Осаці.

У першому сеті йшла рівна боротьба, суперниці обмінялись геймами. Та згодом Осака взяла гру під контроль, вигравши два гейми поспіль на своїй подачі та на подачі Світоліної, повівши в рахунку 5:1. Хоча українка зуміла скоротити відставання, вигравши ще один гейм, цього виявилося недостатньо – японка завершила партію з рахунком 6:2.

У другому сеті Світоліна чинила опір, двічі обмінюючись виграними геймами з суперницею. Однак згодом Осака знову захопила ініціативу та впевнено довела матч до перемоги, вдруге завершивши сет з рахунком 6:2.

WTA 1000. Монреаль. Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна, 10) – Наомі Осака (Японія) – 2:6, 2:6

У матчі 1/8 фіналу українка здобула перемогу над американкою Амандою Анісімовою.

Перший сет виявився напруженим: суперниці двічі змінювалися в ролі лідерки, однак при рахунку 4:4 Світоліна зуміла виграти два поспіль гейми та завершити партію на свою користь – 6:4. У другому сеті українка швидко повернула контроль над грою: після обміну стартовими геймами вона взяла ініціативу та домінувала на корті, оформивши впевнену перемогу 6:1.

WTA 1000. Монреаль. 1/8 фіналу

Аманда Анісімова (США, 5) – Еліна Світоліна (Україна, 10) – 4:6, 1:6