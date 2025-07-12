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Олійникова вийшла до фіналу тенісного турніру у Нідерландах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Олійникова вийшла до фіналу тенісного турніру у Нідерландах
Цього року Олійникова перемогла на двох турнірах W35 у Санта Маргеріта ді Пула та на турнірі W50 у Порторожі

Українка вперше зіграє у вирішальному матчі турніру серії W75

Українська тенісистка Олександра Олійникова вийшла до фіналу на турнірі ITF у Нідерландах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Олександра Олійникова (№193 WTA) у півфіналі змагань перемогла Гіомар Марістані Сулету де Реалес (№189 WTA) – 6:2, 6:3.

Українка вперше зіграє у вирішальному матчі турніру серії W75. Для неї це буде четвертий фінал у поточному сезоні і загалом 15-й у кар'єрі.

Цього року Олійникова перемогла на двох турнірах W35 у Санта Маргеріта ді Пула та на турнірі W50 у Порторожі.

Наступна суперниця Олександри визначиться в матчі Іпек Оз (№326 WTA) – Джессіка П'єрі (№381 WTA).

Нагадаємо, українська тенісистка Софія Белінська пробилася до фіналу Вімблдону U-14 (вік учасниць не перевищує 14 років).

У півфіналі Белінська в трьох сетах переграла представницю Південної Кореї Єрі Хонг – 6:3, 2:6, 10:3.

Поєдинок тривав 1 годину і 12 хвилин. Белінська виконала 3 ейси та реалізувала 3 з 4 брейкпоїнтів.

Фінальний поєдинок відбудеться завтра, 13 липня.

Вімблдон U-14. 1/2 фіналу

Єрі Хонг (Південна Корея) – Софія Белінська (Україна) – 3:6, 6:2, [3:10]

Як повідомлялося, росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Теги: теніс

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