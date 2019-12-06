Сестри дзюдоїстки Черняк знялися в телевізійному шоу



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Розрізнити красунь і справді важко

Учасники мали розпізнати спортсменок-близнючок

Відомі українські дзюдоїстки – сестри Інна і Марина Черняк встигають е тільки мати успішну спортивну кар’єру, а ведуть активне життя поза межами татамі – знімаються для журналів, телепрограм, відвідують світські заходи.

Нещодавно дівчата стали дійовими особами шоу «Суперінтуіція». За умовами учасники телевізійної програми мали вгадати, хто з красунь Інна, а хто – Марина. Чи впоралися вони із завданням – дізнаємось наступного року, коли програма вийде в ефір «Нового каналу». Втім однозначно, завдання було не з легких.

- Нас в повсякденному житті доволі часто плутають, і ми до цього вже звикли, - розповідає чемпіонка Паралімпійських Ігор, чемпіонка світу і Європи серед спортсменів з вадами зору, Інна Черняк, - Я навіть іноді навіть можу з кимось поспілкуватися від імені Марини, якщо не впізнали. Але це трапляється якщо люди нас мало знають, або знайомі лише з однією з нас. Близьких не обдуриш.

Раніше в інтерв’ю дівчата розповідали, що в дитинстві часто використовували свою схожість в школі – ділили навпіл домашнє завдання, і розповідали одна за одну:

- В дитинстві ми своєю схожістю безсоромно користувалися. Через тренування і змагання в школі рідко бували, і коли приходили, треба було надолужувати, - пригадувала Інна Черняк в одному з інтерв’ю, - Наприклад, задавали вірші вчити за півроку. Кому ж хочеться? Так ми ділили програму навпіл: я три вірша, три вірша Марина. Спочатку кожна розповідала за себе, потім йшли, переодягалися і розповідали другу половину один за одного.



