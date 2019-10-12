Відома українська дзюдоїстка відгуляла весілля (фото)
Інна Черняк знайшла сімейне щастя
Instagram Інни Черняк
За рік до Паралімпійських ігор Інна Черняк змінила сімейний статус
Одна з найвідоміших українських дзюдоїсток, чемпіонка Паралімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи серед спортсменів з вадами зору Інна Черняк вийшла заміж. Церемонія відбулася в рідному для обранця спортсменки Кирила Дніпрі.
Поміж гостей на урочинах було чимало спортсменів, зокрема один із найсильніших українських дзюдоїстів найважчої категорії Станіслав Бондаренко, звісно ж, Іннина сестра-близнючка, призерка чемпіонату Європи Марина Черняк.
Привітання молодятам від Інниної сестри Марини
Нагадаємо, що трохи раніше на весільний рушничок стала інша відома дзюдоїстка Галина Тарасова.