Відома українська дзюдоїстка відгуляла весілля (фото)



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Інна Черняк знайшла сімейне щастя Instagram Інни Черняк

За рік до Паралімпійських ігор Інна Черняк змінила сімейний статус

Одна з найвідоміших українських дзюдоїсток, чемпіонка Паралімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи серед спортсменів з вадами зору Інна Черняк вийшла заміж. Церемонія відбулася в рідному для обранця спортсменки Кирила Дніпрі.

Поміж гостей на урочинах було чимало спортсменів, зокрема один із найсильніших українських дзюдоїстів найважчої категорії Станіслав Бондаренко, звісно ж, Іннина сестра-близнючка, призерка чемпіонату Європи Марина Черняк.

Привітання молодятам від Інниної сестри Марини

Нагадаємо, що трохи раніше на весільний рушничок стала інша відома дзюдоїстка Галина Тарасова.