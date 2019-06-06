Сестри Кіченок припинили виступ на Roland Garros



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Єлєна Остапенко і Людмила Кіченок демонстрували у Парижі гарний теніс Великий теніс України

Надія і Людмила грали в різних матчах. Але поступилися майже одночасно

У дорослих сітках Відкритого чемпіонату Франції українців більше немає. Останніми сьогодні, 6 червня вибули сестри Кіченок.

Спершу в півфіналі міксту в парі з пакистанцем Айсамом-уль-Гаком Куреші програла свій поєдинок Надія Кіченок. Українсько-пакистанський дует поступився одній із найсильніших пар світу Ґабріела Дабровскі/Мате Павіч (Канада/Хорватія) – 7:6(6), 1:6, 8:10.

Трохи згодом Людмила Кіченок разом із латвійкою Єлєною Остапенко в чвертьфіналі жіночого парного розряду програли бельгійці Еліс Мертенс і білорусці Арині Соболенко – 5:7, 2:6.

Таким чином, українські тенісистки на Roland Garros ще залишилися в юніорському турнірі.

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