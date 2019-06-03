Українка Надія Кіченок вийшла у півфінал Roland Garros



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Надія Кіченок у парі з пакистанцем Айсамом-уль-Гаком Куреші досягли кар'єрного максимуму Великий теніс України

Наша тенісистка грає в парі з пакистанцем Куреші

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з пакистанцем Айсамом-уль-Гаком Куреші пробилися в півфінал Відкритого чемпіонату Франції у міксті.

В 1/4 фіналу українсько-пакистанський дует впевнено переграв пару Чжань Гаоцин/Олівер Марах (Тайвань/Австрія) - 6:3, 6:4.

Матч тривав годину і 13 хвилин.

Надія вперше зіграє в 1/2 фіналу турніру із серії Grand Slam. Суперник пари Кіченок/Куреші визначиться у протистоянні Чжан Шуай/Джон Пірс (Китай/Австралія) - Ґабріела Дабровскі/Мате Павіч (Канада/Хорватія).

Вдалий виступ у міксті став для Надії Кіченок своєрідною сатисфакцією за поразку в 1/8 фіналу жіночого парного розряду. Там українка в парі з американкою Абіґейл Спірс програли Кірстен Фліпкенс/Юганні Ларссон (Бельгія/Швеція).

Зате продовжує виступ у жіночому парному розряді сестра Надії, Людмила Кіченок. У парі з Єлєною Остапенко з Латвії вона гратиме у чвертьфіналі. Суперниці - Еліс Мертенс/Аріна Соболенко (Бельгія/Білорусь).

У міксті Людмила Кіченок у дуеті з мексиканцем Сантьяґо Ґонсалесом поступилися в 1/8 фіналу французькій парі Аманден Гесс/Бенжамен Бонзі.

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