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    Сестри Кіченок вибувають з боротьби в парному розряді турніру у США

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    Сестри Кіченок вибувають з боротьби в парному розряді турніру у США

    Українки завершили свій виступ у Каліфорнії

    Людмила і Надія Кіченок на турнірі у Індіан-Веллсі зазнали поразки у другому колі від сестер Чжань: 3-6, 4-6.

    Українки програли восьмим сіяним п'ять геймів на своїй подачі, а самі оформили три брейка за гру. Для сестер це був другий матч в дуеті в цьому році.

    Латиша Чжань і Чжань Хаоцін в чвертьфіналі зіграють з парою Баробора барбора заглавова-стрицова / Сє Шувей.

    Нагадаємо, що інша українська тенісистка та шоста ракетка світу Елена Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

    В 1/8 фіналу українка впевнено здолала 53-тю тенісистку планети Дарію Гаврилову з Австралії - 7:5, 6:4.

    Джерело: btu.org.ua

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