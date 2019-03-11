Сестри Кіченок вибувають з боротьби в парному розряді турніру у США



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Українки завершили свій виступ у Каліфорнії

Людмила і Надія Кіченок на турнірі у Індіан-Веллсі зазнали поразки у другому колі від сестер Чжань: 3-6, 4-6.

Українки програли восьмим сіяним п'ять геймів на своїй подачі, а самі оформили три брейка за гру. Для сестер це був другий матч в дуеті в цьому році.

Латиша Чжань і Чжань Хаоцін в чвертьфіналі зіграють з парою Баробора барбора заглавова-стрицова / Сє Шувей.

Нагадаємо, що інша українська тенісистка та шоста ракетка світу Елена Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

В 1/8 фіналу українка впевнено здолала 53-тю тенісистку планети Дарію Гаврилову з Австралії - 7:5, 6:4.

Джерело: btu.org.ua