Сестри-українки провалили старт турніру претенденток на шахову корону в Росії



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Анна Музичук програла дві партії поспіль Шахова Україна

Анна і Марія Музичук синхронно програли партії третього туру

Провальним видався старт турніру претенденток на світову шахову корону для українських сестер Музичук. У сподіванні зіграти за титул з чинною чемпіонкою, китаянкою Цзюй Веньцзюнь наші дівчата не посоромилися поїхати на територію країни-окупанта. Як відомо, претендентський турнір триває в столиці Татарстану Казані.

Зігравши в стартовому турі внічию між собою, сестри не здобули жодної перемоги й у двох наступних турах. Анна Музичук й узагалі програла обидві партії - спершу Нані Дзанґнідзе з Грузії, а потім китаянці Тань Чжун'ї.

Марія Музичук із екс-чемпіонкою світу Тань Чжун'ї у другому турі зіграла чорними внічию, а в наступному турі теж чорними поступилася Дзаґнідзе.

Після трьох дурів, маючи по два з половиною очки в активі, лідирують Дзаґнідзе і росіянка Алєксандра Горячкіна. Марія Музичук з одним пунктом ділить п'яте-сьоме місця. Анна має півочка і замикає таблицю - восьме місце.

Нагоду виправити ситуацію українки ще матимуть. Попереду - 11 турів. У четвертому, 4 червня сестри гратимуть білими: Анна - з Горячкіною, Марія - з уродженкою Львова Єкатєриною Лагно, яка виступає під російським стягом.