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    Турнір претенденток на шахову корону: Анна Музичук зазнала сенсаційної поразки

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    Марія Музичук зіграла чорними внічию з екс-чемпіонкою світу Тань Чжун'ї - Турнір претенденток на шахову корону: Анна Музичук зазнала сенсаційної поразки
    Марія Музичук зіграла чорними внічию з екс-чемпіонкою світу Тань Чжун'ї
    Шахова Україна

    Марія Музичук обидві стартових партії завершила внічию

    В столиці Татарстану Казані відбулися партії другого туру турніру претенденток на світову шахову корону.

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    Наразі жодна з українок смаку перемог ще не відчула. Розділивши очки в стартовому турі в очній зустрічі, у другому сестри Музичук теж не змогли довести своїх партій до перемог. Більше того, Анна Музичук сенсаційно поступилася білими Нані Дзаґнідзе з Грузії.

    Марія Музичук навпаки чорними відстояла почесний нічийний результат у протистоянні з екс-чемпіонкою світу Тань Чжун'ї з Китаю.

    У двох інших партіях другого туру між собою грали росіянки: Алєксандра Горячкіна перемогла білими Валентину Ґуніну, а Єкатєріна Лагно і Алєксандра Костенюк очко поділили.

    Таким чином, після двох турів лідирують з півтораочковим доробком Дзаґнідзе і Горячкіна.

    У неділю, 2 червня, у третьому турі сестри Музичук зіграють чорними: Анна - проти Тань Чжун'ї, Марія - проти Дзаґнідзе.

    Претендентський турнір відбувається у два кола, до 17 травня.

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