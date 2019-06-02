Турнір претенденток на шахову корону: Анна Музичук зазнала сенсаційної поразки



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Марія Музичук зіграла чорними внічию з екс-чемпіонкою світу Тань Чжун'ї Шахова Україна

Марія Музичук обидві стартових партії завершила внічию

В столиці Татарстану Казані відбулися партії другого туру турніру претенденток на світову шахову корону.

Наразі жодна з українок смаку перемог ще не відчула. Розділивши очки в стартовому турі в очній зустрічі, у другому сестри Музичук теж не змогли довести своїх партій до перемог. Більше того, Анна Музичук сенсаційно поступилася білими Нані Дзаґнідзе з Грузії.

Марія Музичук навпаки чорними відстояла почесний нічийний результат у протистоянні з екс-чемпіонкою світу Тань Чжун'ї з Китаю.

У двох інших партіях другого туру між собою грали росіянки: Алєксандра Горячкіна перемогла білими Валентину Ґуніну, а Єкатєріна Лагно і Алєксандра Костенюк очко поділили.

Таким чином, після двох турів лідирують з півтораочковим доробком Дзаґнідзе і Горячкіна.

У неділю, 2 червня, у третьому турі сестри Музичук зіграють чорними: Анна - проти Тань Чжун'ї, Марія - проти Дзаґнідзе.

Претендентський турнір відбувається у два кола, до 17 травня.