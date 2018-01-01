Шабанов: Практично домовився з «Зорею», але потім подзвонив Хацкевич

Новачок Динамо міг перебратися в «Зорю»

25-річний український центральний захисник Артем Шабанов, який нещодавно підписав контракт із «Динамо», був за крок до переходу в інший клуб. За словами самого футболіста, він повинен був перейти в луганську «Зорю», однак його в останній момент перехопило «Динамо». «Я відпочивав, мені зателефонував



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Артем Шабанов. Фото: прес-служба ФК Олімпік

Новачок Динамо міг перебратися в «Зорю»

25-річний український центральний захисник Артем Шабанов, який нещодавно підписав контракт із «Динамо», був за крок до переходу в інший клуб.

За словами самого футболіста, він повинен був перейти в луганську «Зорю», однак його в останній момент перехопило «Динамо».

«Я відпочивав, мені зателефонував Олександр Хацкевич. Запитав, чи є у мене бажання спробувати себе в київському «Динамо». Я сказав, що у мене величезне бажання, з дитинства мріяв зіграти в біло-синій футболці. Тренер запропонував моєму агенту приїхати для обговорення деталей контракту. Президенти «Динамо» і «Олімпіка» до того моменту узгодили трансфер, я повернувся з відпочинку і підписав контракт», - зазначив він.

«Перед відпочинком я практично домовився з «Зорею», вони мені вислали контракт. Треба було врегулювати деякі нюанси. Думав, повернуся з моря і підпишу з ними контракт. Але пройшло 3 - 4 дні, і подзвонив Хацкевич. Мені дуже незручно перед керівництвом «Зорі», але все-таки «Динамо» - це команда, за яку я завжди мріяв грати», - додав Шабанов.

Центрбек до 15 років перебував в академії київського клубу, після чого перейшов в школу київського «Арсеналу», де і почав професійну кар'єру. З 2014 до 2016 року Шабанов виступав за «Волинь», після чого посилив «Сталь».

Влітку минулого року Шабанов на правах вільного агента перебрався в «Олімпік», де став основним центральним захисником. У нинішньому сезоні 25-річний захисник зіграв у 19 поєдинках за «Олімпік» у всіх турнірах.

Джерело: Footboom