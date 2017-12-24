Шаблій: Скоро в кар'єрі Бойка все налагодиться

Агент українського воротаря «Бешикташа» розповів про майбутнє гравця

Український голкіпер «Бешикташа» Денис Бойко, швидше за все, таки змінить клубну прописку. Принаймні на це натякнув агент гравця Вадим Шаблій. «Тільки слабких смиряють і пригнічують невдачі. Великі характери злітають над ними. Упевнений, зовсім скоро все в кар'єрі Дениса Бойка знову налагодиться і він регулярно заблищить своєю



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Денис Бойко

Агент українського воротаря «Бешикташа» розповів про майбутнє гравця

Український голкіпер «Бешикташа» Денис Бойко, швидше за все, таки змінить клубну прописку.

Принаймні на це натякнув агент гравця Вадим Шаблій.

«Тільки слабких смиряють і пригнічують невдачі. Великі характери злітають над ними. Упевнений, зовсім скоро все в кар'єрі Дениса Бойка знову налагодиться і він регулярно заблищить своєю майстерністю на футбольних полях» - написав Шаблій.

Раніше ЗМІ приписували інтерес до голкіпера з боку «Динамо» і «Шахтаря», але офіційні особи клубів спростували дану інформацію.

Також з'явилася інформація, що українця готовий придбати грецький ПАОК.