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    Шахова Олімпіада: Коробов приносить Україні третю перемогу поспіль

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    Антон Коробов - Шахова Олімпіада: Коробов приносить Україні третю перемогу поспіль
    Антон Коробов

    Як і в поєдинку проти узбеків, вирішальною виявилася перемога на четвертій дошці Антона Коробова

    У Батумі (Грузія) набирає обертів 43-тя Всесвітня шахова Олімпіада.

    Третю поспіль перемогу здобула на змаганнях чоловіча збірна України.

    Після стартових перемог над Замбією (3,5:0,5) і Узбекистаном (2,5:1,5), 26-го вересня наша команда з мінімальною перевагою здолала румунів - 2,5:1,5.

    Як і в поєдинку проти узбеків, вирішальною виявилася перемога на четвертій дошці Антона Коробова, який чорними здолав Йоана-Крістіана Кірілу.

    Інші три партії протистояння (Василь Іванчук - Крістіан Лупулеску, Мірча-Еміліан Парліґраш - Павло Ельянов, Руслан Пономарьов - Боґдан-Даніель Дяч) завершилися нічиїми.

    Джерело: ua-football.com

    шахи Збірна України
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