Шахова Олімпіада: Коробов приносить Україні третю перемогу поспіль



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Антон Коробов

Як і в поєдинку проти узбеків, вирішальною виявилася перемога на четвертій дошці Антона Коробова

У Батумі (Грузія) набирає обертів 43-тя Всесвітня шахова Олімпіада.

Третю поспіль перемогу здобула на змаганнях чоловіча збірна України.

Після стартових перемог над Замбією (3,5:0,5) і Узбекистаном (2,5:1,5), 26-го вересня наша команда з мінімальною перевагою здолала румунів - 2,5:1,5.

Як і в поєдинку проти узбеків, вирішальною виявилася перемога на четвертій дошці Антона Коробова, який чорними здолав Йоана-Крістіана Кірілу.

Інші три партії протистояння (Василь Іванчук - Крістіан Лупулеску, Мірча-Еміліан Парліґраш - Павло Ельянов, Руслан Пономарьов - Боґдан-Даніель Дяч) завершилися нічиїми.

Джерело: ua-football.com