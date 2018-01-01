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    «Шахтар» цікавиться хавбеком «Гента»

    На футболіста також претендують клуби англійської Прем'єр-ліги
    Півзахисник «Гента» Георгій Чакветадзе потрапив в сферу інтересів «Шахтаря». Про це повідомляє HLN. Донецький клуб готовий заплатити за 18-річного грузина шість мільйонів євро. Також на футболіста претендують «Тоттенгем» і «Борнмут». У поточному сезоні грузинський півзахисник провів всього один
    • Сьогодні, 17:18
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    Георгій Чакветадзе. Фото: УЄФА
    Георгій Чакветадзе. Фото: УЄФА

    На футболіста також претендують клуби англійської Прем'єр-ліги

    Півзахисник «Гента» Георгій Чакветадзе потрапив в сферу інтересів «Шахтаря».

    Про це повідомляє HLN.

    Донецький клуб готовий заплатити за 18-річного грузина шість мільйонів євро.

    Також на футболіста претендують «Тоттенгем» і «Борнмут».

    У поточному сезоні грузинський півзахисник провів всього один матч в складі «Гента».

    Зазначимо, Чакветадзе є гравцем молодіжної збірної Грузії.

    Раніше повідомлялося, що «Манчестер Юнайтед» і «Арсенал» цікавляться Фредом.

    Джерело: ua.tribuna.com

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