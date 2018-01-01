«Шахтар» цікавиться хавбеком «Гента»
- Сьогодні, 17:18
-
Розсилка
Георгій Чакветадзе. Фото: УЄФА
На футболіста також претендують клуби англійської Прем'єр-ліги
Півзахисник «Гента» Георгій Чакветадзе потрапив в сферу інтересів «Шахтаря».
Про це повідомляє HLN.
Донецький клуб готовий заплатити за 18-річного грузина шість мільйонів євро.
Також на футболіста претендують «Тоттенгем» і «Борнмут».
У поточному сезоні грузинський півзахисник провів всього один матч в складі «Гента».
Зазначимо, Чакветадзе є гравцем молодіжної збірної Грузії.
Раніше повідомлялося, що «Манчестер Юнайтед» і «Арсенал» цікавляться Фредом.
Джерело: ua.tribuna.com