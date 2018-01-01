«Шахтар» цікавиться хавбеком «Гента»

На футболіста також претендують клуби англійської Прем'єр-ліги

Півзахисник «Гента» Георгій Чакветадзе потрапив в сферу інтересів «Шахтаря». Про це повідомляє HLN. Донецький клуб готовий заплатити за 18-річного грузина шість мільйонів євро. Також на футболіста претендують «Тоттенгем» і «Борнмут». У поточному сезоні грузинський півзахисник провів всього один