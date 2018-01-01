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    «Манчестер Юнайтед» і «Арсенал» готові придбати у «Шахтаря» Фреда

    Англійські клуби цілком не проти запропонувати донецькому клубу 30 мільйонів фунтів за гравця
    Півзахисник «Шахтаря» Фред може покинути Україну вже у січневе трансферне вікно. За інформацією британських таблоїдів, керівництво «гірників» дало зрозуміти всім зацікавленим у послугах бразильця клубам, що готове розглянути пропозиції про його продаж вже у січні. При цьому, як повідомляє Dailystar.co.uk, на поточний
    • Сьогодні, 11:32
    • Розсилка
    Фред
    Фред

    Англійські клуби цілком не проти запропонувати донецькому клубу 30 мільйонів фунтів за гравця

    Півзахисник «Шахтаря» Фред може покинути Україну вже у січневе трансферне вікно.

    За інформацією британських таблоїдів, керівництво «гірників» дало зрозуміти всім зацікавленим у послугах бразильця клубам, що готове розглянути пропозиції про його продаж вже у січні.

    При цьому, як повідомляє Dailystar.co.uk, на поточний момент найбільш явними претендентами на Фреда є «Манчестер Юнайтед» та «Арсенал», чиї менеджери Жозе Моурінью й Арсен Венгер відповідно готові викласти за право здійснення угоди 30 мільйонів фунтів, що, як очікується, влаштує босів «гірників».

    Також до Фреда придивляються «Манчестер Сіті», «Наполі», «Валенсія», «Атлетико» й «Інтернаціонале».

    У поточному сезоні Фред провів 16 поєдинків в українській Прем'єр-лізі, відзначившись двома голами та двома результативними передачами, інформує shahta.org.

    Була інформація, що «Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів.

    Захисником «Шахтаря» зацікавилося одразу три клуби англійської прем'єр-ліги.

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