«Манчестер Юнайтед» і «Арсенал» готові придбати у «Шахтаря» Фреда

Англійські клуби цілком не проти запропонувати донецькому клубу 30 мільйонів фунтів за гравця

Півзахисник «Шахтаря» Фред може покинути Україну вже у січневе трансферне вікно. За інформацією британських таблоїдів, керівництво «гірників» дало зрозуміти всім зацікавленим у послугах бразильця клубам, що готове розглянути пропозиції про його продаж вже у січні. При цьому, як повідомляє Dailystar.co.uk, на поточний



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Фред

Англійські клуби цілком не проти запропонувати донецькому клубу 30 мільйонів фунтів за гравця

Півзахисник «Шахтаря» Фред може покинути Україну вже у січневе трансферне вікно.

За інформацією британських таблоїдів, керівництво «гірників» дало зрозуміти всім зацікавленим у послугах бразильця клубам, що готове розглянути пропозиції про його продаж вже у січні.

При цьому, як повідомляє Dailystar.co.uk, на поточний момент найбільш явними претендентами на Фреда є «Манчестер Юнайтед» та «Арсенал», чиї менеджери Жозе Моурінью й Арсен Венгер відповідно готові викласти за право здійснення угоди 30 мільйонів фунтів, що, як очікується, влаштує босів «гірників».

Також до Фреда придивляються «Манчестер Сіті», «Наполі», «Валенсія», «Атлетико» й «Інтернаціонале».

У поточному сезоні Фред провів 16 поєдинків в українській Прем'єр-лізі, відзначившись двома голами та двома результативними передачами, інформує shahta.org.

Була інформація, що «Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів.

Захисником «Шахтаря» зацікавилося одразу три клуби англійської прем'єр-ліги.