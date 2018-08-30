«Шахтар» гарантовано отримає понад 40 мільйонів євро за виступ в Лізі чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій П'ятов та Тайсон. Фото: ФК Шахтар

Таку суму «гірникам» виплатять вже за потрапляння в груповий етап

Донецький «Шахтар» отримає понад 40 мільйонів євро за потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів.

Варто зазначити, що ці гроші донецький клуб отримає гарантовано.

Сума розділена на дві частини: 15,25 мільйонів євро отримує кожен учасник групового раунду Ліги чемпіонів, а 25,5 мільйона євро - гроші, які отримає «Шахтар» за попередні успіхи в Лізі чемпіонів за останні 10 років.

Таким чином, загальна сума становить майже 41 мільйон євро без обліку грошей, які виплачуються клубам у разі перемог і нічиїх в групі Ліги чемпіонів і на наступних стадіях турніру.

У груповому етапі за нічию команді платять 700 тисяч євро, а за перемогу - 2,7 мільйона євро.

Нагадаємо, «Динамо» не змогло потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів і втратило гарантованих 30 мільйонів євро.

Джерело: zbirna.com