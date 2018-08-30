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    «Шахтар» гарантовано отримає понад 40 мільйонів євро за виступ в Лізі чемпіонів

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    Андрій П'ятов та Тайсон. Фото: ФК Шахтар - «Шахтар» гарантовано отримає понад 40 мільйонів євро за виступ в Лізі чемпіонів
    Андрій П'ятов та Тайсон. Фото: ФК Шахтар

    Таку суму «гірникам» виплатять вже за потрапляння в груповий етап

    Донецький «Шахтар» отримає понад 40 мільйонів євро за потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів.

    Варто зазначити, що ці гроші донецький клуб отримає гарантовано.

    Сума розділена на дві частини: 15,25 мільйонів євро отримує кожен учасник групового раунду Ліги чемпіонів, а 25,5 мільйона євро - гроші, які отримає «Шахтар» за попередні успіхи в Лізі чемпіонів за останні 10 років.

    Таким чином, загальна сума становить майже 41 мільйон євро без обліку грошей, які виплачуються клубам у разі перемог і нічиїх в групі Ліги чемпіонів і на наступних стадіях турніру.

    У груповому етапі за нічию команді платять 700 тисяч євро, а за перемогу - 2,7 мільйона євро.

    Нагадаємо, «Динамо» не змогло потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів і втратило гарантованих 30 мільйонів євро.

    Джерело: zbirna.com

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