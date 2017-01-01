«Шахтар» хоче посилитися футболістом з юнацького складу «Динамо»
- Сьогодні, 13:47
-
Розсилка
Клим Приходько. Фото: Динамоманія
31 грудня у Приходька закінчується чинна угоду з киянами
Півзахисник «Динамо» U-19 Клим Приходько (2000 р.н.) може перейти найближчим часом в донецький «Шахтар».
За даними джерела, 31 грудня у Приходька закінчується чинна угоду з киянами, і він вже отримав відповідну пропозицію від «гірників».
Нагадаємо, що цього літа в «Шахтар» з «Динамо» також в статусі вільного агента перейшов захисник Сергій Чоботенко.
Нагадаємо, що орендований гравець «Ворскли» Матвієнко повернеться в «Шахтар».
Джерело: Динамоманія