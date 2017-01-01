«Шахтар» хоче посилитися футболістом з юнацького складу «Динамо»

31 грудня у Приходька закінчується чинна угоду з киянами

Півзахисник «Динамо» U-19 Клим Приходько (2000 р.н.) може перейти найближчим часом в донецький «Шахтар». За даними джерела, 31 грудня у Приходька закінчується чинна угоду з киянами, і він вже отримав відповідну пропозицію від «гірників». Нагадаємо, що цього літа в «Шахтар» з «Динамо»



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Клим Приходько. Фото: Динамоманія

31 грудня у Приходька закінчується чинна угоду з киянами

Півзахисник «Динамо» U-19 Клим Приходько (2000 р.н.) може перейти найближчим часом в донецький «Шахтар».

За даними джерела, 31 грудня у Приходька закінчується чинна угоду з киянами, і він вже отримав відповідну пропозицію від «гірників».

Нагадаємо, що цього літа в «Шахтар» з «Динамо» також в статусі вільного агента перейшов захисник Сергій Чоботенко.

Нагадаємо, що орендований гравець «Ворскли» Матвієнко повернеться в «Шахтар».

Джерело: Динамоманія