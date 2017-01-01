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    «Шахтар» хоче посилитися футболістом з юнацького складу «Динамо»

    31 грудня у Приходька закінчується чинна угоду з киянами
    Півзахисник «Динамо» U-19 Клим Приходько (2000 р.н.) може перейти найближчим часом в донецький «Шахтар». За даними джерела, 31 грудня у Приходька закінчується чинна угоду з киянами, і він вже отримав відповідну пропозицію від «гірників». Нагадаємо, що цього літа в «Шахтар» з «Динамо»
    • Сьогодні, 13:47
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    Клим Приходько. Фото: Динамоманія
    Клим Приходько. Фото: Динамоманія

    31 грудня у Приходька закінчується чинна угоду з киянами

    Півзахисник «Динамо» U-19 Клим Приходько (2000 р.н.) може перейти найближчим часом в донецький «Шахтар».

    За даними джерела, 31 грудня у Приходька закінчується чинна угоду з киянами, і він вже отримав відповідну пропозицію від «гірників».

    Нагадаємо, що цього літа в «Шахтар» з «Динамо» також в статусі вільного агента перейшов захисник Сергій Чоботенко.

    Нагадаємо, що орендований гравець «Ворскли» Матвієнко повернеться в «Шахтар».

    Джерело: Динамоманія

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