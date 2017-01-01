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    «Шахтар» хоче запросити до себе на роботу скаута «Бенфіки»

    Фахівцем також цікавився Жозе Моурінью
    Селекціонер «Бенфіки» Жозе Боту є пріоритетною метою для «Шахтаря». Про це  повідомляє Record.pt. Донецький клуб зацікавлений у запрошенні фахівця в свої ряди і вже зробив привабливу пропозицію Боту. У разі, якщо скаут погодиться з нею, то перебереться на роботу в «Шахтар» з наступного сезону. У Бенфіці
    • 24 Листопада, 18:56
    • Розсилка
    Жозе Боту
    Жозе Боту

    Фахівцем також цікавився Жозе Моурінью

    Селекціонер «Бенфіки» Жозе Боту є пріоритетною метою для «Шахтаря».

    Про це  повідомляє Record.pt.

    Донецький клуб зацікавлений у запрошенні фахівця в свої ряди і вже зробив привабливу пропозицію Боту.

    У разі, якщо скаут погодиться з нею, то перебереться на роботу в «Шахтар» з наступного сезону.

    У Бенфіці «Боту» пропрацював протягом 7 останніх років.

    Раніше Жозе Боту спростував інформацію про те, що покине «Бенфіку» в січні заради роботи в «Манчестер Юнайтед», де в його послугах нібито був дуже зацікавлений співвітчизник Жозе Моурінью.

    Джерело: shahta.org

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