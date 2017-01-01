«Шахтар» хоче запросити до себе на роботу скаута «Бенфіки»
- 24 Листопада, 18:56
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Жозе Боту
Фахівцем також цікавився Жозе Моурінью
Селекціонер «Бенфіки» Жозе Боту є пріоритетною метою для «Шахтаря».
Про це повідомляє Record.pt.
Донецький клуб зацікавлений у запрошенні фахівця в свої ряди і вже зробив привабливу пропозицію Боту.
У разі, якщо скаут погодиться з нею, то перебереться на роботу в «Шахтар» з наступного сезону.
У Бенфіці «Боту» пропрацював протягом 7 останніх років.
Раніше Жозе Боту спростував інформацію про те, що покине «Бенфіку» в січні заради роботи в «Манчестер Юнайтед», де в його послугах нібито був дуже зацікавлений співвітчизник Жозе Моурінью.
Джерело: shahta.org