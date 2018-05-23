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    «Шахтар» і «Динамо» представлять Україну у новому розіграші Юнацької ліги УЄФА

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    Ігор Костюк. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - «Шахтар» і «Динамо» представлять Україну у новому розіграші Юнацької ліги УЄФА
    Ігор Костюк. Фото ФК «Динамо»

    Донеччани почнуть виступи з групового етапу, а доля молодих киян залежить від першої команди

    За два тури до завершення чемпіонату України U-19 підопічні Ігоря Костюка з «Динамо» гарантували собі чемпіонський титул – вони відірвалися від «Шахтаря» та «Карпат» на дев’ять очок.

    Це третій поспіль тріумф юніорів столичного клубу та четвертий – за шість сезонів існування турніру, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    У новому сезоні Юнацької ліги УЄФА представлятимуть дві команди.

    Футболісти «Шахтаря» U-19 точно зіграють у груповому турнірі (вони отримають тих самих суперників на жеребкуванні, як і їхня основна команда в Лізі чемпіонів), а доля «Динамо» U-19 залежить від виступу першого складу у кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Якщо команда Олександра Хацкевича проб’ється до основного раунду, то і юніори будуть грати у груповому турнірі. Якщо ж ні, то, як і у сезоні-2017/18, молоді кияни спробують свої сили у кубковому розіграші, який відбувається паралельно з груповим.

    Зазначається, що «Шахтар» із семи останніх матчів виграли лише три, стільки ж і програли.

    Загалом, весняна частина чемпіонату підопічнім Сергія Шищенка не вдалася. Вони набрали лише 14 очок у 10-ти матчах. Тоді як «Динамо» на такому ж відрізку турнірної дистанції – 25 очок.

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