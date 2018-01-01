«Шахтар» і «Динамо» серед топ-100 клубів Європи за точністю пасів

Втім, донецький клуб у цьому компоненті виглядає краще за столичний

Розташований у Швейцарії Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував дослідження, присвячене тому, які команди Європи мають у своїх національних Чемпіонатах найбільше точних пасів. Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України. CIES традиційно обмежився списком топ-31 континентальних Ліг, доповнивши їх другими дивізіонами



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Фото: УПЛ

Втім, донецький клуб у цьому компоненті виглядає краще за столичний

Розташований у Швейцарії Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував дослідження, присвячене тому, які команди Європи мають у своїх національних Чемпіонатах найбільше точних пасів.

Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України.

CIES традиційно обмежився списком топ-31 континентальних Ліг, доповнивши їх другими дивізіонами Англії, Іспанії, Німеччини, Італії та Франції.

У результаті аналізу вийшла табличка з трьома показниками: А — кількість точних пасів у середньому за матч; В — відсоток точних пасів у середньому за матч; С — кількість точних пасів у середньому за хвилину володіння м’ячем.

Таким чином у реєстрі топ-100 клубів Європи знайшлося місце двом українським командам: у «Шахтаря» — 597 влучних передач за поєдинок, що дало 88,7% точності; у «Динамо» — 444 влучні передачі та 84,2% точності.

Так, «Шахтар» зайняв шосту сходинку, «Динамо» ж у свою чергу на 74-й сходинці.