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    «Шахтар» і «Динамо» серед топ-100 клубів Європи за точністю пасів

    Втім, донецький клуб у цьому компоненті виглядає краще за столичний
    Розташований у Швейцарії Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував дослідження, присвячене тому, які команди Європи мають у своїх національних Чемпіонатах найбільше точних пасів. Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України. CIES традиційно обмежився списком топ-31 континентальних Ліг, доповнивши їх другими дивізіонами
    • Сьогодні, 17:52
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    Фото: УПЛ
    Фото: УПЛ

    Втім, донецький клуб у цьому компоненті виглядає краще за столичний

    Розташований у Швейцарії Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував дослідження, присвячене тому, які команди Європи мають у своїх національних Чемпіонатах найбільше точних пасів.

    Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України.

    CIES традиційно обмежився списком топ-31 континентальних Ліг, доповнивши їх другими дивізіонами Англії, Іспанії, Німеччини, Італії та Франції.

    У результаті аналізу вийшла табличка з трьома показниками: А — кількість точних пасів у середньому за матч; В — відсоток точних пасів у середньому за матч; С — кількість точних пасів у середньому за хвилину володіння м’ячем.

    Таким чином у реєстрі топ-100 клубів Європи знайшлося місце двом українським командам: у «Шахтаря» — 597 влучних передач за поєдинок, що дало 88,7% точності; у «Динамо» — 444 влучні передачі та 84,2% точності.

    Так, «Шахтар» зайняв шосту сходинку, «Динамо» ж у свою чергу на 74-й сходинці.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Шахтар»
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