«Шахтар» назвав футболістів, які гратимуть за команду у Лізі чемпіонів
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До списку увійшли 25 виконавців
ФК «Шахтар» подав офіційну заявку для участі у Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2018/19.
Як інформує офіційний сайт донецького клубу, у заявці за списком А 25 футболістів:
воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій П’ятов, 55. Олег Кудрик;
захисники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 18. Іван Ордець, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 44. Ярослав Ракицький, 94. Олег Данченко;
півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 9. Дентіньйо, 11. Марлос, 21. Алан Патрік, 23. Веллінгтон Нем, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 29. Андрій Тотовицький, 50. Сергій Болбат, 74. Віктор Коваленко, 99. Фернандо;
нападники: 8. Оларенважу Кайоде, 10. Жуніор Мораес.
Перший матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм» відбудеться 19 вересня о 19:55 на ОСК «Металіст» у Харкові.
Нагадаємо, новий сезон Ліги чемпіонів «Шахтар» почне і завершить домашніми матчами. Розклад поєдинків.