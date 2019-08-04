  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» не залишив шансів «Карпатам» (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Шахтар&raquo; в Харкові переміг&nbsp;&laquo;Карпати&raquo;&nbsp; - «Шахтар» не залишив шансів «Карпатам» (відео)
    «Шахтар» в Харкові переміг «Карпати» 
    ФК «Шахтар»

    «Гірники» впевнено перемогли в домашньому матчі чемпіонату України

    «Шахтар» (Донецьк) – «Карпати» (Львів) – 3:0

    Голи: 1:0 – Марлос (40). 2:0 – Мораєш (45). 3:0 – Ісмаїлі (63).

    «Шахтар»:  Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко (Піхальонок, 82) - Тете, Патрик (Маркос Антоніо, 68), Марлос, Тайсон – Мораєш (Сікан, 68). Тренер – Луїш Каштру.
    «Карпати»: Підківка - Ковтун, Вербний, Вакуленко, Мартінс – Толочко (Якимець, 62), Кльоц, Войковиц, Ді Франко (Войкович, 79), Гуцуляк – Карпенко (Гішам, 46). Тренер – Олександр Чижевський.
    Попередження: Патрик (66) – Ді Франко (38), Ковтун (49).
    Судді: Балакін – Куцев, Висоцький, Абдула.
    4 серпня. Харків. Стадіон «Металіст» 

    Гості розраховували рятуватися від тиску чемпіонів насиченим захистом. До певного часу це рятувало львів’ян. Та вже наприкінці першої 45-хвилинки гру фактично було зроблено.

    Гол Марлоса

    Спершу Марлос, а за п’ять хвилин Мораєш змусили капітулювати Підківку.

    Гол Мораєша

    У другому таймі той же Марлос прострілив з флангу, а Ісмаїлі влучно замкнув у кут – 3:0.

    Гол Ісмаїлі

    У наступному турі «Шахтар» 10 серпня в Києві проти «Динамо». «Карпати» наступного дня зустрічатимуть вдома «Маріуполь»

    Читайте також: Визначилися ймовірні суперники «Динамо» в плей-оф відбору Ліги чемпіонів
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ