«Шахтар» не залишив шансів «Карпатам» (відео)



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«Шахтар» в Харкові переміг «Карпати» ФК «Шахтар»

«Гірники» впевнено перемогли в домашньому матчі чемпіонату України

«Шахтар» (Донецьк) – «Карпати» (Львів) – 3:0

Голи: 1:0 – Марлос (40). 2:0 – Мораєш (45). 3:0 – Ісмаїлі (63).

«Шахтар»: Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко (Піхальонок, 82) - Тете, Патрик (Маркос Антоніо, 68), Марлос, Тайсон – Мораєш (Сікан, 68). Тренер – Луїш Каштру.

«Карпати»: Підківка - Ковтун, Вербний, Вакуленко, Мартінс – Толочко (Якимець, 62), Кльоц, Войковиц, Ді Франко (Войкович, 79), Гуцуляк – Карпенко (Гішам, 46). Тренер – Олександр Чижевський.

Попередження: Патрик (66) – Ді Франко (38), Ковтун (49).

Судді: Балакін – Куцев, Висоцький, Абдула.

4 серпня. Харків. Стадіон «Металіст»

Гості розраховували рятуватися від тиску чемпіонів насиченим захистом. До певного часу це рятувало львів’ян. Та вже наприкінці першої 45-хвилинки гру фактично було зроблено.

Гол Марлоса

Спершу Марлос, а за п’ять хвилин Мораєш змусили капітулювати Підківку.

Гол Мораєша

У другому таймі той же Марлос прострілив з флангу, а Ісмаїлі влучно замкнув у кут – 3:0.

Гол Ісмаїлі

У наступному турі «Шахтар» 10 серпня в Києві проти «Динамо». «Карпати» наступного дня зустрічатимуть вдома «Маріуполь»