«Шахтар» не залишив шансів «Карпатам» (відео)
«Гірники» впевнено перемогли в домашньому матчі чемпіонату України
«Шахтар» (Донецьк) – «Карпати» (Львів) – 3:0
Голи: 1:0 – Марлос (40). 2:0 – Мораєш (45). 3:0 – Ісмаїлі (63).
«Шахтар»: Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко (Піхальонок, 82) - Тете, Патрик (Маркос Антоніо, 68), Марлос, Тайсон – Мораєш (Сікан, 68). Тренер – Луїш Каштру.
«Карпати»: Підківка - Ковтун, Вербний, Вакуленко, Мартінс – Толочко (Якимець, 62), Кльоц, Войковиц, Ді Франко (Войкович, 79), Гуцуляк – Карпенко (Гішам, 46). Тренер – Олександр Чижевський.
Попередження: Патрик (66) – Ді Франко (38), Ковтун (49).
Судді: Балакін – Куцев, Висоцький, Абдула.
4 серпня. Харків. Стадіон «Металіст»
Гості розраховували рятуватися від тиску чемпіонів насиченим захистом. До певного часу це рятувало львів’ян. Та вже наприкінці першої 45-хвилинки гру фактично було зроблено.
Спершу Марлос, а за п’ять хвилин Мораєш змусили капітулювати Підківку.
У другому таймі той же Марлос прострілив з флангу, а Ісмаїлі влучно замкнув у кут – 3:0.
У наступному турі «Шахтар» 10 серпня в Києві проти «Динамо». «Карпати» наступного дня зустрічатимуть вдома «Маріуполь»