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    «Шахтар» офіційного оголосив про підписання ще одного бразильця

    За донецький клуб виступатиме 19-річний правий захисник
    У п’ятницю, 8 грудня, ФК «Шахтар» підписав контракт з бразильцем Додо. 19-річний правий захисник виступав у «Корітібі», з якою у травні цього року переміг у Лізі Паранаенсе (чемпіонат штату Парана). У бразильській Серії А у 2017 році Додо провів 19 матчів, інформує офіційний сайт «Шахтаря». Домілсон
    • Сьогодні, 18:40
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    Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Фото ФК «Шахтар»

    За донецький клуб виступатиме 19-річний правий захисник

    У п’ятницю, 8 грудня, ФК «Шахтар» підписав контракт з бразильцем Додо.

    19-річний правий захисник виступав у «Корітібі», з якою у травні цього року переміг у Лізі Паранаенсе (чемпіонат штату Парана).

    У бразильській Серії А у 2017 році Додо провів 19 матчів, інформує офіційний сайт «Шахтаря».

    Домілсон Кордейро дос Сантос (Додо) народився 17 листопада 1998 року у Таубаті (Сан-Паулу, Бразилія). Зріст: 166 см, вага: 68 кг.

    Всього за «Корітібу» провів 46 матчів.

    Футболіст молодіжної збірної Бразилії (U-20). У складі «селесао» U-17 у 2015 році дійшов до чвертьфіналу юнацького чемпіонату світу.

    Нагадаємо, «Шахтар» у Харкові переграв «Манчестер Сіті» та пробився у плей-офф Ліги чемпіонів.

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