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    «Шахтар» оголосив про призначення нового тренера

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    Луїш Каштру уклав угоду з&nbsp;&laquo;Шахтарем&raquo;&nbsp; - «Шахтар» оголосив про призначення нового тренера
    Луїш Каштру уклав угоду з «Шахтарем» 
    ФК «Шахтар»

    Португальця Фонсеку замінив його співвітчизник Луїш Каштру

    Донецький «Шахтар» офіційно повідомив про призначення португальського фахівця Луїша Каштру новим тренером команди. Він замінив на тренерській посаді співвітчизника Паулу Фонсеку, який пішов у «Рому».

    Угоду з 57-річним фахівцем укладено на два роки.

    Тренерську кар’єру Каштру почав 1998 року після завершення ігрової. Тренував португальські «Агеду» (1998–2000), «Мельяду» (2000/01), «Естаррею» (2001–2003), «Санжуаненсе» (2003/04), «Пенафієл» (2004–2006), Академію «Порту» (2006–2013), «Порту Б» (2013–2014), «Порту» (березень – червень 2014), «Порту Б» (2014–2016), «Риу Аве» (2016–2017), «Шавиш» (2017–2018), «Віторію Гімарайнш» (2018–2019).

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