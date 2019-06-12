«Шахтар» оголосив про призначення нового тренера
Луїш Каштру уклав угоду з «Шахтарем»
ФК «Шахтар»
Португальця Фонсеку замінив його співвітчизник Луїш Каштру
Донецький «Шахтар» офіційно повідомив про призначення португальського фахівця Луїша Каштру новим тренером команди. Він замінив на тренерській посаді співвітчизника Паулу Фонсеку, який пішов у «Рому».
Угоду з 57-річним фахівцем укладено на два роки.
Тренерську кар’єру Каштру почав 1998 року після завершення ігрової. Тренував португальські «Агеду» (1998–2000), «Мельяду» (2000/01), «Естаррею» (2001–2003), «Санжуаненсе» (2003/04), «Пенафієл» (2004–2006), Академію «Порту» (2006–2013), «Порту Б» (2013–2014), «Порту» (березень – червень 2014), «Порту Б» (2014–2016), «Риу Аве» (2016–2017), «Шавиш» (2017–2018), «Віторію Гімарайнш» (2018–2019).