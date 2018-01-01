Захисник «Шахтаря» бажає, щоб команда повернулася на «Донбас Арену» у цьому році

Іван Ордець вважає, що тоді вболівальники донеччан будуть щасливі

Футболісти «Шахтаря» хочуть повернутися на «Донбас Арену» у 2018 році. Зокрема, про це заявив захисник «гірників» Іван Ордець, якого цитує офіційний сайт донецького клубу. «Дуже хочу, аби 2018-го ми всі повернулися додому, на «Донбас Арену». Якщо так станеться, отже, настане мир, люди знову



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Іван Ордець. Фото ФК «Шахтар»

Іван Ордець вважає, що тоді вболівальники донеччан будуть щасливі

Футболісти «Шахтаря» хочуть повернутися на «Донбас Арену» у 2018 році.

Зокрема, про це заявив захисник «гірників» Іван Ордець, якого цитує офіційний сайт донецького клубу.

«Дуже хочу, аби 2018-го ми всі повернулися додому, на «Донбас Арену». Якщо так станеться, отже, настане мир, люди знову будуть щасливі», - сказав він.

«Думаю, це бажання багатьох наших уболівальників», - додав футболіст.

За словами Ордеця, він підтримує форму у відпустці, збирається з друзями, грає у футбол.

«Варто потроху набирати кондиції, адже попереду важкі збори та важливі матчі у Лізі чемпіонів», - зауважив він.

«Рома? Бачив кілька їхніх зустрічей, зокрема у Лізі чемпіонів із «Челсі». Вони добре себе проявили. На цій стадії слабких опонентів немає. Футбол увесь час прогресує, всі вміють грамотно оборонятися. Перемагають команди, які швидко працюють із м’ячем. На нас чекає складний рік, але «Шахтар» так само прагнутиме вигравати у кожному протистоянні незалежно від турніру», - підсумував Ордець.

Нагадаємо, захисником «Шахтаря» зацікавилося одразу три клуби англійської прем'єр-ліги.