«Шахтар» посперечається з «ПСЖ» та «Барселоною» за молодого бразильця



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20-річний Педріньо Делміно, очевидно, переїде у Європу

Півзахисник «Корінтіанса» Педріньо Делміно зацікавив відразу кілька європейських клубів.

Як повідомляє Goal, особливий інтерес до півзахисника проявляє «Барселона», яка готова зробити пропозицію вже цієї зими.

Також зацікавлені у 20-річному Делміно ще кілька європейських клубів, серед яких «ПСЖ» та «Шахтар», які також претендують на гравця.

Також повідомляється, що «Корінтіанс» оцінює футболіста приблизно у 25 млн євро.

Нагадується, що півзахисник дебютував за першу команду «Корінтіанса» у минулому році, а у нинішньому сезоні зіграв у чемпіонаті Бразилії 22 матчі (16 – в основному складі), в яких віддав 1 результативну передачу.

Джерело: ua-football.com