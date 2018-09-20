  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» посперечається з «ПСЖ» та «Барселоною» за молодого бразильця

    • Розсилка
    «Шахтар» посперечається з «ПСЖ» та «Барселоною» за молодого бразильця

    20-річний Педріньо Делміно, очевидно, переїде у Європу

    Півзахисник «Корінтіанса» Педріньо Делміно зацікавив відразу кілька європейських клубів.

    Як повідомляє Goal, особливий інтерес до півзахисника проявляє «Барселона», яка готова зробити пропозицію вже цієї зими.

    Також зацікавлені у 20-річному Делміно ще кілька європейських клубів, серед яких «ПСЖ» та «Шахтар», які також претендують на гравця.

    Також повідомляється, що «Корінтіанс» оцінює футболіста приблизно у 25 млн євро.

    Нагадується, що півзахисник дебютував за першу команду «Корінтіанса» у минулому році, а у нинішньому сезоні зіграв у чемпіонаті Бразилії 22 матчі (16 – в основному складі), в яких віддав 1 результативну передачу.

    Джерело: ua-football.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Бразилія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ