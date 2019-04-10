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    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)

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    Брендований літак "Шахтаря" - «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    Брендований літак "Шахтаря"
    ФК "Шахтар"

    Преміум-партнер клубу надав «гірникам» літак у помаранчево-чорних кольорах

    «Шахтар» презентував у аеропорту Бориспіль брендований літак у помаранчево-чорних кольорах клубу. Лайнер Boeing 737-700 NG надав «гірникам» їхній преміум-партнер авіакомпанія SkyUp Airlines.

    У церемонії презентації взяли участь керівництво та гравці «Шахтаря», представники авіаперевізника.

    Літак возитиме на матчі футболістів «Шахтаря», а також використовуватиметься на регулярних авіалініях.

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    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    «Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
    ФК "Шахтар"

     Читайте також: Лідер «Шахтаря» і збірної України прооперований і вибув на півтора місяця
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