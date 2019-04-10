«Шахтар» презентував брендований літак (фото та відео)
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Брендований літак "Шахтаря"
ФК "Шахтар"
Преміум-партнер клубу надав «гірникам» літак у помаранчево-чорних кольорах
«Шахтар» презентував у аеропорту Бориспіль брендований літак у помаранчево-чорних кольорах клубу. Лайнер Boeing 737-700 NG надав «гірникам» їхній преміум-партнер авіакомпанія SkyUp Airlines.
У церемонії презентації взяли участь керівництво та гравці «Шахтаря», представники авіаперевізника.
Літак возитиме на матчі футболістів «Шахтаря», а також використовуватиметься на регулярних авіалініях.
ФК "Шахтар"