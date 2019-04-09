Лідер «Шахтаря» і збірної України прооперований і вибув на півтора місяця



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Хавбек збірної України та «Шахтаря» Марлос повідомив, що в клініці в Барселоні йому зробили операцію. Про це Марлос написав на своїй сторінці в Instagram.

«На жаль, довелося зробити операцію на м'язі стегна, до речі, дуже успішну. Я грав вісім місяців з дуже сильним болем. Я не міг грати і тренуватися на 100%, тому довелося погодитися на операцію. Тільки близькі люди знали про біль і смуток, який у мене був через неможливість допомогти партнерам на полі так, як вмію. Але обіцяю, що повернуся сильнішим, щоб допомогти «Шахтарю» досягти всіх цілей. Сподіваюся на швидке повернення на поле, щоб займатися тим, що люблю найбільше», - написав Марлос.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marlos Romero Bonfim (@marlosbonfim) 9 Кві 2019 р. о 9:29 PDT

У поточному сезоні Марлос зіграв за «Шахтар» 23 матчі, забив 10 м’ячів і віддав 3 гольові передачі.