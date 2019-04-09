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    Лідер «Шахтаря» і збірної України прооперований і вибув на півтора місяця

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    Відігравши матч проти &laquo;Динамо&raquo;, Марлос ліг на операцію - Лідер «Шахтаря» і збірної України прооперований і вибув на півтора місяця
    Відігравши матч проти «Динамо», Марлос ліг на операцію
    ФК Шахтар

    Чемпіонат донеччани завершуватимуть без Марлоса

    Хавбек збірної України та «Шахтаря» Марлос повідомив, що в клініці в Барселоні йому зробили операцію. Про це Марлос написав на своїй сторінці в Instagram.

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    «На жаль, довелося зробити операцію на м'язі стегна, до речі, дуже успішну. Я грав вісім місяців з дуже сильним болем. Я не міг грати і тренуватися на 100%, тому довелося погодитися на операцію. Тільки близькі люди знали про біль і смуток, який у мене був через неможливість допомогти партнерам на полі так, як вмію. Але обіцяю, що повернуся сильнішим, щоб допомогти «Шахтарю» досягти всіх цілей. Сподіваюся на швидке повернення на поле, щоб займатися тим, що люблю найбільше», - написав Марлос.

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    Допис, поширений Marlos Romero Bonfim (@marlosbonfim)

    У поточному сезоні Марлос зіграв за «Шахтар» 23 матчі, забив 10 м’ячів і віддав 3 гольові передачі.

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    ФК «Шахтар» Марлос
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