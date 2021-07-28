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    «Динамо» підписало третього за місяць нападника. Навіщо стільки?

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    Владислав Кулач в 28 років вирішив стати гравцем суперклуба - «Динамо» підписало третього за місяць нападника. Навіщо стільки?
    Владислав Кулач в 28 років вирішив стати гравцем суперклуба
    Фото: ФК Динамо

    Новачком клубу став найкращий бомбардир минулого сезону Владислав Кулач

    Чемпіон країни київське «Динамо» підписав третього за останні три тижні форварда. Цього разу не з закордону, а полтавської «Ворскли». Новачком клубу став найкращий бомбардир минулого сезону Владислав Кулач.

    Як нагадує сайт столичної команди, 28-річний нападник уклав угоду на два роки з опцією продовження ще на один рік.

    У липні «Динамо» підписало також білоруса Іллю Шкуріна і Еріка Раміреса з Венесуели. Вони також грають у нападі. В команді залишаються також Жерсон Родрігес, Артем Беседін і Владислав Супряга. Враховуючи, що Артем травмований, то конкурс на місце в складі виходить 2,5 футболіста на місце. В тому числі й для високої конкуренції на тренуваннях. Не виключено, що хтось із них, як Назарій Русин у «Дніпрі-1», трохи побігає в оренді.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» підписало третього за місяць нападника. Навіщо стільки?