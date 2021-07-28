«Динамо» підписало третього за місяць нападника. Навіщо стільки?

Новачком клубу став найкращий бомбардир минулого сезону Владислав Кулач

Чемпіон країни київське «Динамо» підписав третього за останні три тижні форварда. Цього разу не з закордону, а полтавської «Ворскли». Новачком клубу став найкращий бомбардир минулого сезону Владислав Кулач.

Як нагадує сайт столичної команди, 28-річний нападник уклав угоду на два роки з опцією продовження ще на один рік.

У липні «Динамо» підписало також білоруса Іллю Шкуріна і Еріка Раміреса з Венесуели. Вони також грають у нападі. В команді залишаються також Жерсон Родрігес, Артем Беседін і Владислав Супряга. Враховуючи, що Артем травмований, то конкурс на місце в складі виходить 2,5 футболіста на місце. В тому числі й для високої конкуренції на тренуваннях. Не виключено, що хтось із них, як Назарій Русин у «Дніпрі-1», трохи побігає в оренді.